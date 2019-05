Valverde y su continuidad en el Barcelona: "Siempre estamos dispuestos a dar la vuelta a las cosas"

El técnico valoró la derrota en la final de la Copa del Rey ante el Valencia pero no dejó ver que tenga la idea de salir del club.

El no pudo completar el doblete. El conjunto blaugrana cayó por 1-2 ante el en la final de la en el Benito Villamarín y acaba la temporada con dos decepciones en la UEFA y el torneo del KO que han teñido de gris la temporada a pesar de conseguir el título de .

Ernesto Valverde queda tocado y el técnico tuvo que dar explicaciones tras la derrota aunque no hizo pensar que vaya a dejar el club blaugrana tras la derrota: "Los entrenadores siempre estamos dispuestos a darle la vuelta a las cosas. Si me dan elegir entre caer en la final o en cuartos o en octavos prefiero en la final. Es duro afrontar una eliminación. Me encuentro bien aunque todos queremos ganar".

Los fiascos de y la Copa: "Hace un mes estábamos celebrando la Liga y con posibilidad de ganar tres títulos. La expectativa era alta y nos hemos quedado en el camino. Los partidos de hoy y Anfield son diferentes. Hace un mes celebrábamos el título de Liga y la posibilidad de ganar dos títulos más. Nosotros hemos creado una expectativa tan alta. Podríamos haber caído antes. Hemos llegado hasta aquí".

Las claves del partido: "Ellos tienen un gran contraataque y han estado efectivos. Nosotros jugábamos en su campo, llegábamos fácil, pero luego nos ha faltado chispa para finalizar. En un desajuste nos han hecho el gol y luego el segundo. Nos hemos volcado pero no nos ha dado para empatar".

El artículo sigue a continuación

La lectura de la derrota: "Nos ponemos siempre en la piel del ganador. En los últimos años nos ha tocado ganar, y en este perder. Es diferente al partido de hace quince días pero hemos vuelto a perder. No hemos podido cumplir las expectativas que nosotros hemos creado. Nos hemos quedado en el camino en el momento decisivo".

Lucharon por remontar: "Los jugadores se han vaciado en el campo. Nunca hemos dado el partido por perdido. Sabíamos que un gol nos metía en el partido. Luego no hemos podido hacer el segundo".

Tiene ganas de revertir la situación: "Yo estoy bien. Lo que queremos los entrenadores cuando pierdes es tener una revancha. Queremos levantarnos el día siguiente. Sé que perder es duro y el entrenador tiene responsabilidad".