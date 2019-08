Valverde: "Veo difícil que Leo se recupere para el viernes"

El técnico analizó la victoria en Michigan y aceptó que es complicado que Messi llegue a tiempo para el inicio de liga

Queda una semana antes de empezar la liga y eso hace que todos los jugadores que están lesionados o con molestias sean duda razonable para llegar a tiempo. Entre ellos un nombre destaca por encima de todos los demás, el de la mayor estrella del campeonato, Leo Messi.

"Me encantaría que estuviera de vacaciones. Si no ha venido aquí es porque está lesionado. Veo difícil que lo recuperemos para el viernes", explicaba Valverde tras la victoria de los suyos contra e por 4-0. Hay, además, un hecho añadido y es que Messi no ha podido siquiera entrenarse con el grupo ni una sola vez en esta pretemporada. Es cierto que si alguien puede entrar en un once sin necesidad de acoplarse previamente es él, pero las dudas sobre su estado actual son obvias.

“Sigue con el proceso de recuperación y no estoy seguro de que pueda estar en el inicio de Liga”, añadía el entrenador, sabedor de que no es uno más. La lesión no es grave, o al menos eso se deslizó del comunicado médico, pero suficiente para que el pueda tener una ausencia importante en el arranque de liga.

En su ausencia, Griezmann toma galones. "Ya veremos cuando esté Leo que es lo que ocurre, pero la posibilidad de que Griezmann pueda jugar de delantero y en la banda para nosotros es bueno, aunque pisa más área. Es un perfil diferente al de Dembélé, que es más extremo o Coutinho, que es más delantero o centrocampista", analizaba el entrenador.

Marcó por fin el galo y eso supone un salto adelante para él: "Los goleadores siempre se alimentan de las oportunidades que tienen, de los goles y es bueno que se relacione con el gol. Estamos contentos,él también. Es un jugador que nos da mucho en los ataques, también con sus desmarques, no solo con el gol"