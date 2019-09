Valverde ve "difícil" que Messi pueda estar en Dortmund

El 'txingurri' admite que el rosarino sufrió una recaída, asegura que "vamos con más calma" en su recuperación y se muestra tranquilo por si se va.

RUEDA DE PRENSA

Ernesto Valverde compareció en rueda de prensa antes de recibir la visita del en la cuarta jornada de la Liga, un partido en el que tampoco podrá contar con Leo Messi, que sigue lesionado y, según el entrenador barcelonista, lo tiene "difícil" incluso para disputar el debut en la del próximo martes a domicilio del .

¿Grietas entre Messi y la junta? "No tengo todos los datos y no la quise leer, se expresa de una forma natural y todo el mundo le interpreta y le sobre interpreta, todo el mundo mira con prismáticos todo lo que dice, no le quiero dar mucha importancia".

Recaída Messi . "En principio parecía que era un pequeño parón en la recuperación y hubo preguntas en rueda de prensa que respondí en estos términos, no soy médico pero parece que se le abrió un poquito la cicatriz y eso hizo que vayamos con más calma, está en plazos de poder volver, no sé si el martes o quizá más adelante, no quiero decir nada para no generar expectativas pero lo veo difícil para el martes".

Baja prolongada de Messi . "Que no esté Leo es importante para nosotros pero ha habido momentos en los que no ha estado y hemos sacado los partidos adelante, como cuando tuvo aquel problema en el brazo, el equipo respondió bien pero queremos que vuelva pronto pero también que vuelva bien".

Messi puede salir del . "No es una cuestión que me deba preocupar, cada uno decide sobre su propio futuro de la misma manera que el club decide los jugadores que tiene o no, a veces se quieren ver más cosas de las que realmente pasan porque no da muchas entrevistas pero conociéndole sé que habla de la forma más natural que puede".

Oportunidades para el resto . "La baja de Leo se nota siempre pero hay otros jugadores que deben dar un paso adelante, Antoine ya hizo un par de goles y esperamos que tenga más continuidad, sabiendo lo difícil que es sustituir a Leo el resto tenemos que dar garantías de seguir compitiendo".

¿Pidió a Neymar? "Ya está, hablamos de Neymar antes, durante y al final del mercado, es momento de pasar página, es un gran jugador al que entrené quince días, está en otro equipo, todas estas cosas telegrafiadas son malas para el club, hay gente que sabe demasiadas cosas de cosas internas que no tienen que salir fuera".

Luis Suárez . "Ayer hizo el entrenamiento completo, esperamos que hoy también lo haga y se pueda reincorporar".

Piqué y sus viajes . "No nos ha ido tan mal, el año pasado estuvo en algún sitio y no nos fue tan mal, esperamos que este año sea igual en cuanto a lo que pueda hacer y si quiere ver un partido de tenis en su tiempo libre, qué le vamos a hacer".

Rakitic . "No creo que el jugador quede tocado, no tiene por qué ser así, al final queremos a muchos jugadores en el centro del campo y el que no juegue Rakitic es noticia como lo sería Aleñá, Arthur, Vidal o Busquets, ya sé este año habrá muchas preguntas sobre los centrocampistas porque es difícil que entren todos con la competencia que hay, ha venido De Jong y hay menos posibilidades".

El nuevo Valencia . "Imagino un partido parecido a los últimos, han cambiado de entrenador pero ha sido hace dos días y no hay mucho tiempo para cambiar muchas cosas, vienen de una época de buenos resultados con Marcelino y en lo que respecta a nosotros nos han puesto problemas en los tres partidos que disputamos, juegan muy bien a la contra, tienen un 4-4-2 clásico con jugadores replegados que saben salir y hacer gol a la contra, son muy resolutivos como se vio en la Copa, son un equipo de Champions League y será complicado".

Plantilla descompensada . "Es verdad que hay posiciones más cubiertas que otras, en el centro del campo tenemos a muchos jugadores, pero esperamos solucionarlo con el tiempo y las rotaciones".

Calendario y lesiones . "Esperamos ir recuperando jugadores, sobre todo en la línea delantera, y lo gestionaremos como pensemos que es lo mejor, ahora tenemos un partido importante contra el Valencia y después contra el Dortmund, tendremos que usar a toda la plantilla y hay equipo suficiente, ha habido lesiones que han afectado a una línea pero pensamos que con el tiempo se pueden ir recuperando".

Proceso en un fichaje . "No entiendo por qué hay que responder a eso, las cuestiones internas son internas, de la misma manera que soy el entrenador y tengo una opinión la pueden tener también los jugadores".