Valverde: "Vamos a por las tres competiciones"

El 'txingurri' recuerda que "todavía no hemos ganado nada" pero asume que la Liga está al caer: "como entrenador no puedo decir más".

Ernesto Valverde compareció en rueda de prensa tras ganar por 2 a 0 al y ampliar la ventaja en lo alto de la Liga hasta los once puntos".

Sabor a campeonato. "Sabemos que es una victoria importantísima, tres puntos fundamentales que significan mucho, pero soy el entrenador y no puedo decir mucho más, entiendo que la gente esté más ilusionada pero hay que seguir".

Margen de puntos. "Tenemos un partido el miércoles en el que tenemos puestas muchas esperanzas, lo fundamental era ir con una victoria porque nos rearma mucho, pero todavía quedan partidos y puntos que conseguir, queremos ir a por todas las competiciones".

Messi en los últimos minutos. "El fútbol es un juego de desgaste y cuando equipo está más fresco para defender a la hora de cerrarse es más difícil sorprenderle pero a medida que avanza el partido hay más cansancio y hay menos ayudas, nosotros tenemos jugadores que deciden bien y a través del juego intentamos que el rival esté muy concentrado y no podemos olvidar que estaban con diez".

Luis Suárez. "Es un dolor de cabeza permanente para el contrario, no sabes cuando puede aparecer y su insistencia es una garantía, le vi con chispa y fresco pero pasa que el Atlético tiene un gran portero".

Ritmo. "El partido ha empezado bien, los dos equipos llegábamos combinando y tuvimos ocasiones, ahí está el palo de Alba y la ocasión de Filipe, quizá se paró por la expulsión y el tumulto que se montó, no terminamos de encontrarnos entonces y en el descanso hablamos sobre aumentar el ritmo, sin olvidar que su portero ha hecho un gran partido, nos interesaba que el partido tuviera más ritmo del que tenía en los últimos minutos del primer tiempo".

Criterio arbitral en la expulsión. "No hemos hablado de ello y no sé qué puede haberle dicho Diego Costa al árbitro, si es por una entrada siempre se puede opinar pero no es el caso".

Oblak. "Siempre piensas que en alguna se equivocará y podremos marcar, hay que seguir insistiendo, no puedes desarmarte porque ellos van a estar esperando con Correa, Morata y Griezmann y podemos venirnos arriba y que el contrario nos sorprenda en una pérdida, sin olvidar que tampoco podemos ahogarnos, hubo un momento en el que esto nos ocurrió".

Pitos a Griezmann. "No creo que desestabilice a nadie, a Piqué también le pitan y juega bien".

Aumento de los contragolpes. "Siempre queremos dominar el partido y coger al Atlético en una contra es casi imposible, estamos preparados para combinar y encontrar espacios pero eso es mucho más difícil, en una contra se trata de correr y los jugadores seleccionan las contras de una forma más efectiva, nosotros entrenamos a partir de la posesión e intentamos esmerarnos".

Rotaciones en . "Está claro que vienen partidos muy seguidos, tenemos otra semana con tres partidos y eso es una realidad, nuestra idea es seguir compitiendo en todas las competiciones porque no hemos ganado nada todavía".

. "Son un equipo potente con una buena racha de moral a pesar de perder el último partido, es físicamente fortísimo y cuando aprieta lo hace de verdad, pueden hacer daño en estrategia y son un clásico del fútbol europeo, el nunca ha ganado en Old Trafford e intentaremos cambiarlo".

Descanso Manchester United. "El calendario es el que es y es verdad que ellos van con más tiempo pero lo que más me preocupaba era llegar al partido con la moral cargada después de ganar hoy y lo hemos conseguido".

LUIS SUÁREZ: "NO DIMOS UN PASO, SINO DOS" (declaraciones a Movistar)

Valor de la victoria: "Es muy complicado ganar la Liga y hay que darle mucho valor. Hoy dimos un gran paso adelante"

11 puntos por encima del Atlético: "Obviamente que sacamos un margen importante. Quedan algunos partidos pero sabiendo la dificultades que tenemos, con la Champions, se nos puede complicar. Hoy no dimos uno, sino dos pasos adelante"

Partido duro: "El partido sabíamos como se iba a dar. Son un equipo muy ordenado. Después de la expulsión intentamos buscar más profundidad. El entrenador cambió algunas cosas y creo que eso se notó en el segundo tiempo. Creamos ocasiones. Nos tenemos que ir satisfechos con el resultado y también con la actitud"

Roja a Diego Costa: "El árbitro dijo que lo había insultado. Queda a su criterio"