Valverde, tras el Liverpool 4-0 Barcelona: "¿Cómo afecta a mi futuro? No sé"

El entrenador azulgrana compareció tras la derrota inesperada de los catalanes.

Ernesto Valverde no se confiaba. Como dijo en la previa del - , el técnico sabía que el equipo azulgrana tenía una ventaja de 3-0 y que el Liverpool no podría contar con su gran estrella, Mohamed Salah, en la vuelta de las semifinales de la . Pero el preparador evitaba triunfalismos y aún no se veía en la final de la Liga de Campeones. Tal vez en el fondo sabía que podía pasar lo que pasó: el Liverpool ganó 4-0 y eliminó a los catalanes del certamen continental.

Después del partido, Valverde asumió la responsabilidad y aseguró que los Reds "han empezado con mucha agresividad, lo que esperábamos, pero nos han hecho el primer gol en esa jugada y luego nos pudimos asentar en el partido, tuvimos opciones para poder marcar. También en el segundo, pero luego nos hizo daño el segundo y el tercer gol", empezó diciendo en declaraciones para Movistar Liga de Campeones.

"Han estado bien, muy agresivos, y nosotros no transformamos nuestras oportunidades. El marcador es muy abultado, pero cuando te ganan 4-0 no hay que buscar excusas. Fueron mejores y hay que aceptarlo", reconoció.

Además, Valverde analizó: "En el inicio, empezaron fuertes, estuvimos desajustados a la hora de lanzar la presión sobre el lateral izquierdo. Tuvieron alguna opción pero nosotros también, no lo hemos conseguido y no superamos la presión de ellos en el segundo tiempo".

Sobre la jugada del 4-0, el insólito tanto de córner, comentó: "No sé cómo fue, si fue directo o indirecto, pero ha sorprendido a todo el mundo".

"No podemos pensar en que todo fue parejo o no, cuando te ganan una eliminatoria así. No hay excusas. Pero si acertábamos en alguna de las que tuvimos, estaríamos clasificados", añadió.

"¿Cómo me afecta a mí a nivel futuro? No lo sé, la verdad es que no tuve tiempo de pensar en muchas cosas, pero el entrenador tiene que asumir la responsaibilidad", dijo consultado sobre si el golpe puede anticipar su salida del club.

RUEDA DE PRENSA

El artículo sigue a continuación

"Un gol increíble nos ha sacado de la eliminatoria", reconoció más tarde el preparador azulgrana. "Cuando miré, el balón ya estaba entrando. Estábamos contentos con las situaciones de estrategia porque ahí son un gran equipo, pero en una jugada sorprendente que no vi, nos marcaron. No vi clara la jugada, supongo que no estábamos mirando y ellos estuvieron listos".

Preguntado por qué le dice a los hinchas que fueron a Anfield Road, comentó: "Les digo que lo sentimos mucho, que todo lo que hacemos y lo que hacen los jugadores es siempre para contentarlos, para que estén orgullosa de ellos. Lo que pasa es que en esto del fútbol todo el mundo espera ganar siempre. Nosotros hemos ganado mucho y nos tocó perder de forma muy dolorosa, tanto el año pasado como éste. Hasta ahora no habíamos perdido y, sin embargo, estamos fuera. Estamos todos juntos en esta historia. Hay un entrenador que asume la responsabilidad y los jugadores que son los que al final actúan en el campo. Estamos tocados, y ellos mucho más contentos que nosotros".

"¿La salida de Vidal? Arturo estuvo muy bien en el primer tiempo, nos mantuvo en el partido, y ya luego estaba cansado porque lo dio todo. Nos ha sostenido en el partido pero necesitábamos otras soluciones según iba el partido", finalizó.