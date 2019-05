Valverde: "Teníamos que pasar el mal trago juntos"

El 'txingurri' asume responsabilidades, niega que se haya planteado dimitir y se muestra preocupado tras la lesión de Coutinho.

Ernesto Valverde compareció en rueda de prensa tras ganar por 2 a 0 al en el último partido de la temporada en el Camp Nou.

Getafe. "Era un partido difícil y había que estar, han jugado bastantes con respecto al otro día, han tenido descanso, querían jugar y yo quería que estuvieran; hemos escuchado algún silbido y luego la afición ha estado con nosotros, teníamos que pasa el trago juntos".

Ánimos. "Es el primer paso después de un batacazo o una mala noticia, acusamos el golpe pero todo el mundo trata de levantarse, al principio cuesta porque es un esfuerzo importante pero no hay nada como el movimiento para que todo vuelva a funcionar, el año pasado ya nos ocurrió y ganamos la Copa y la Liga, tenemos en mente esa final y nos queda una semana para preparar el partido del domingo, que será una prueba".

Coutinho. "No he hablado con él, la gente le ha pitado en algún momento pero el público ha dado la vuelta y se han escuchado aplausos, la gente trata de ayudar al equipo y eso es lo mejor; en cuanto a la lesión no sé cómo está, no ha sido una sobrecarga sino un movimiento claro y eso me hace ser más precavido, sabremos rápido qué tiene".

Messi falso nueve. "Es una posibilidad en la Copa pero tenemos que esperar porque tenemos otro jugador que puede haber caído lesionado y desconocemos el alcance, tenemos el problema de Arthur y hay que hilar muy fino".

Messi tocado. "Está como todos, haciendo ese esfuerzo por superar la situación y algunos son más expresivos que otros pero todos tenemos muchas esperanzas en la final de la ".

Arturo Vidal. "Nos da una gran energía y también le criticaron cuando llegó, con el tiempo ha dado un gran resultado porque aporta cosas diferentes y puede jugar en todas las posiciones del centro del campo, le puse más adelante hoy porque pensé que junto a Leo podía aportar mucho y lo hizo".

Dar la cara. "Hay cuestiones que tienes que mover para afrontar un partido de este tipo tras un golpe como el del otro día pero somos profesionales y tenemos un trabajo al que tenemos que responder ante mucha gente que viene al campo, forma parte del oficio".

Balance en Liga. "Lo hubiese firmado cuando vine, especialmente porque las derrotas han llegado después de ser campeones, hemos tenido un balance extraordinario, los números están bastante bien pero si llegas al final del campeonato ganando en el último minuto parece que sabe mejor, la estamos saboreando a pesar de nuestros problemas".

Dimisión. "No me lo he planeado".

Reacción del público. "Esperaba que tuvieran la reacción que han tenido, nos han silbado un poco al inicio pero ¿cómo no nos van a silbar después de la derrota que tuvimos? Aceptamos las críticas pero sabía que si dábamos la cara nos iban a apoyar porque la gente está con el equipo y lo que quiere es apoyarnos y tener razones para seguir viniendo, no se pueden cambiar las cosas en cuatro días, estamos contentos y agradecidos".

Boateng. "Su ausencia se explica porque tomo decisiones y a veces decido que juegue uno y a veces, que juegue otro".

Cucurella y Cardona. "Son dos jugadores que están haciendo una gran campaña, Cardona juega más o menos en su sitio, y Cucurella juega más adelantado a lo que lo hacía aquí, ya veremos lo que decide el club, pasar por la mano de Mendilíbar tiene un punto de aprendizaje para cualquiera y creo que lo están aprovechando, haciéndose un nombre en Primera División".

Guardiola bicampeón de la Premier. "Tiene un mérito extraordinario no sólo por ganar sino por lo que lleva haciendo durante tanto tiempo, para mí es el mejor del mundo y de él se aprenden cosas cada día, le felicito y todavía puede ganar un título más con su equipo, aquí le apreciamos todos".

Antes, Sergio Busquets atendió a los medios en la zona mixta.

Revolución. "Es como plantearse si estos golpes servirán de algo, si supiéramos que esto serviría para que no volviera a pasar seríamos los primeros que lo pediríamos pero no es así y no hay que perder la cabeza, parece que lo que logramos era fácil y no lo es, tenemos opción de hacer un doblete, que ha pasado muy pocas veces y la mayoría en la historia reciente, cuando acabemos la temporada los responsables de planificar harán lo mejor para el club, no están siendo días fáciles".

Heridas. "Era un momento que teníamos que afrontar, han sido días muy duros y queremos salir del agujero tan profundo en el que nos hemos metido, queremos que nos sirva de cara al futuro, fue duro al principio y la afición ha mostrado su disconformidad al principio para luego ayudar al equipo, no es nuestro mejor momento pero tenemos que tirar adelante después de despedirnos en el último partido de la temporada en casa, seguimos hacia adelante".

Desgaste. "Independientemente del desgaste sabíamos que era una oportunidad única, estábamos a un solo paso de la final y ha son tres años que nos pasa lo mismo, por eso es todo tan duro y por eso el equipo está tocado pero creo que hoy hemos podido hacer un punto de inflexión, sabemos que la afición está de nuestra parte y estamos convencidos de que seguirán ahí en la final de la Copa del Rey, es una oportunidad que tenemos que agarrar".

Soluciones. "No es momento de buscar culpables y soluciones, es momento de estar juntos, hicimos las cosas mal pero también hemos hecho algunas de bien, tenemos que acabar la temporada de la mejor forma posible".

También compareció Ivan Rakitic ante los medios en zona mixta.

Getafe. "Queríamos jugar este partido y despedirnos de la afición, ha sido muy duro para todos y queríamos hacer un partido importante y enseñarle a la afición que lo entendemos y que los que más lo han sufrido somos nosotros".

Fotografía en la Feria de Abril. "Aprovecho para pedir perdón, no tengo problema en ello, pero soy muy abierto, soy padre y marido y la familia es lo más importante, fui a para estar con ellos, si alguien me pide una foto o hablar conmigo nunca diré que no, soy como soy y entiendo y acepto la opinión de mucha gente, vivo de frente y mi compromiso es máximo, estoy agradecido de formar parte del mejor club del mundo".

Boixos Nois. "No entiendo cómo salió eso en la prensa porque vinieron dos personas que conozco, hablamos en positivo, me dieron su apoyo y me dijeron que me quieren entregar una placa por mi compromiso, no sé por qué ni cómo ha salido esta información, no podemos decir que esta piedra es negra si en realidad es blanca, hablé con los dos un buen rato y agradezco la placa que me ofrecieron".