Valverde sigue apostando por Rakitic: "Es un profesional de altísimo nivel"

El técnico volvió a defender al croata mientras el club trabaja en su traspaso al Inter y arrecian las críticas por su visita a la Feria de Sevilla.

Pocos jugadores en la actual plantilla del tienen más feeling con Ernesto Valverde que Ivan Rakitic. Sin embargo, el futuro del croata en el club blaugrana está más en entredicho que nunca y su imagen de cara a la afición también ha quedado devaluada en las últimas horas pero su entrenador ha vuelto a mostrarle su apoyo.

El croata podría vivir sus últimos días en el Camp Nou, ya que el club no le ha ofrecido la renovación y mejora salarial que le había prometido el presidente, Josep María Bartomeu. Según ya ha publicado Goal, los blaugranas ven con buenos ojos traspasarle para hacer caja y hacer hueco a Frenkie De Jong en la medular y su futuro pasaría por el , que está dispuesto a abonar 50 'kilos' por el ex del .

Sin embargo, Valverde, cuyo futuro está también en entredicho tras la eliminación en la UEFA ante el , ha vuelto a dejar claro la importancia del croata, al que se ha vuelto a referir como "un profesional de altísimo nivel".

Más allá del plano deportivo, las últimas horas para Rakitic también han estado marcadas por una polémica extradeportiva, ya que muchos aficionados culés no entendieron que el pasado miércoles, sólo 12 horas después de la fatídica noche de Anfield, el jugador acudiera junto a sus hijas y su mujer a la Feria de Sevilla a pasar unas horas con la familia de su pareja, que reside en la capital de Andalucía.

Valverde también ha defendido al croata por esta situación: "He hablado con él, él me lo ha pedido y lo hemos comentado, es un profesional de altísimo nivel y estuvo en Sevilla a ver a su familia, salió a la calle y alguien se hizo una foto con él, no está en una celda de castigo, puede salir a la calle, está bien que lo haga y que asuma la situación, dudar de su compromiso por haberse hecho una foto con un aficionado me parece un abismo".