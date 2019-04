Valverde protege la Champions League

El 'txingurri' hace un once inédito con cuatro debutantes; solo repite Ter Stegen con respecto a Old Trafford en un empate en Huesca con sabor europeo

EDITORIAL

Entre los sancionados como Gerard Piqué y Luis Suárez, los renqueantes como Ivan Rakitic y Sergi Roberto, los golpeados como Leo Messi y los que necesitaban un respiro, como Jordi Alba y Sergio Busquets, entre otros, no le quedaba mucho entre lo que elegir a Ernesto Valverde, que dibujó un once titular a domicilio del tan atrevido como solvente y en el que solo repitió Marc-André Ter Stegen con respecto al equipo que formó de inicio en Old Trafford, lo cual permite sacar dos conclusiones claras. Una, que por mucho que el 'txingurri' se ponga de perfil cuando se le pregunta el objetivo es la . Y dos, que las lecciones del Olímpico de están más que aprendidas.

Porque el partido realmente importante, habida cuenta de la ventaja de once puntos a falta de veintiuno por disputarse con la que el cuadro azulgrana se presentaba en El Alcoraz, será el próximo martes en el Camp Nou ante el . Sucede, no obstante, que el ni se desconectó ni rompió su idilio con la fiabilidad de las últimas semanas porque obviandos los empate en y Huesca el cuadro azulgrana no concede un solo partido desde hace dos meses. En otras palabras, a diferencia de hace un año está matando cuando hay que hacerlo y con los protagonistas con los que tiene que hacerlo. Que el sábado no tocaba ver a Messi, vamos.

Por ese motivo Valverde incluso se permitió hacer debutar a sus dos canteranos predilectos, el lateral derecho Moussa Wagué -que se convirtió en el primer senegalés en vestir el azulgrana- y el centrocampista Riqui Puig, además de Jean-Clair Todibo y Jeyson Murillo, que se estrenó en la Liga. La sensación de la Masia apenas tardó quince minutos en tirarle a Ousmane Dembélé un pase marca de la casa que no acabó en gol porque Roberto Santamaría rozó lo justo el balón para evitar que el remate del francés encontrara la red. También el colombiano obligó a Roberto a lucirse tras el consecuente córner. El equipo, a pesar de ser inédito, de contar con cuatro debutantes y de tratarse del once más joven que ha visto la Liga esta temporada -con 24 años y 133 días-, rindió a buen nivel en Huesca.

Malcom Silva hasta se acercó al gol pero su remate con la zurda se fue al poste en el tramo inicial del segundo tiempo. Lo mejor es que el Barcelona no se dejó sorprender frente a un Huesca que se jugaba la permanencia y que ya falta un poco menos para el final, que no hay que lamentar ningún lesionado porque no se tomó ningún riesgo innecesario y que los titulares, también Dembélé, están listos para la acción ante el Manchester United. Valverde lo sabe y le dio al barcelonismo lo que quería, incluido Riqui. A él no le gusta arriesgar y si, como a Messi, se ha metido la Champions League entre ceja y ceja no parará hasta conseguirla. Puede ser dentro de poco.