Valverde protege a Messi y a Ansu Fati

Tanto el rosarino como el guineano son suplentes a domicilio del Granada a tras el desgaste de Dortmund.

ANÁLISIS

El buscará hoy la primera victoria de la temporada a domicilio tras sumar una derrota y dos empates lejos del Camp Nou. En esta ocasión los hombres de Ernesto Valverde visitan el con la sorpresa de Leo Messi, que empezará en el banquillo. De alguna forma, el entrenador protege al rosarino tras reaparecer a domicilio del Borussia de Dortmund el pasado martes tras recaer en su lesión muscular. Sin embargo, la suya no es la única ausencia sonada en el once barcelonista.

Tampoco está Ansu Fati, la gran sensación azulgrana en el inicio de la temporada. El bissau guineano empezará también en el banquillo, en su caso motivado por una cuestión física tras acumular varias titularidades consecutivas. Habrá que ver si gozan de minutos en el segundo tiempo como revulsivos de un equipo que no da muestras de funcionar a domicilio pero que hoy estrena centro del campo.

Porque a Frenkie De Jong, el único centrocampista que no rota y que ha disputado prácticamente todos minutos disputados esta temporada, se le unen Sergi Roberto en su regreso al once titular y un Ivan Rakitic que ya jugó, aunque como suplente, en Dortmund. En defensa, la entrada de Junior Firpo por el lesionado Jordi Alba no supone ninguna sorpresa. Lo será si no hay reacción en el nuevo Los Cármenes.