Valverde pone en duda la presencia de Messi y de Suárez contra el Espanyol

"Vamos a ver cómo se encuentran hoy y decidiremos sabiendo los condicionantes que tenemos", dijo el entrenador del Barcelona.

Ernesto Valverde, entrenador del FC , compareció este viernes en la previa al partido contra el de este sábado 4 de enero.

El preparador azulgrana confirmó la baja de Ter Stegen, se refirió a la denuncia de Arturo Vidal, habló de la salida de Carles Aleñá, del posible fichaje de Dani Olmo y del pedido que le hace a los 'Reyes Magos' para 2020, entre otros temas.

En ese sentido, cabe destacar que Valverde ha puesto en duda la presencia de Messi y de Suárez contra el Espanyol, ya que han llegado recientemente de Sudamérica (al igual que Arturo Vidal) y el próximo jueves el Barça disputará la semifinal de la Supercopa de contra el Atlético. "Vamos a ver cómo se encuentran hoy y decidiremos sabiendo los condicionantes que tenemos", reconoció.

A continuación, toda la comparecencia de Valverde en sala de prensa:

LA IMPORTANCIA DEL DERBI

"Nos fijamos un poco en lo que ha hecho el RCD Espanyol en los últimos partidos pero también los de Abelardo con sus equipos, como plantea los partidos. Cambiará alguna cosa al equipo pero están en una situación complicada. Es un derbi, la clasificación no existe, hay mucha tensión en el juego, se juega con el corazón y hay que saber jugarlos. Para nosotros es importante porque terminamos la primera vuelta y queremos ganar por ese componente emocional que tiene".

EL ESTADO DE FORMA DE MESSI Y SUÁREZ

"Igual que el resto se llevaron un trabajo para hacer en sus vacaciones. Llegaron bien, también Arturo Vidal. Vamos a ver cómo se encuentran hoy y decidiremos sabiendo los condicionantes que tenemos".

EL JUEVES, LA SUPERCOPA ANTE EL ATLETI

"Tenemos margen suficiente hasta el jueves para disputar la Supercopa. Al partido de mañana hay que ir al 100% sabiendo que ellos se juegan mucho y sabiendo el partido que nos vamos a encontrar".

TER STEGEN, BAJA PARA EL DERBI Y "COMPLICADO" PARA EL JUEVES

"Viene con unos problemas en el tendón desde hace un tiempo y en un momento determinado miramos que quizá sería baja por un tiempo y ha sido ahora. Mañana no estará disponible y para la Supercopa será complicado. Para después esperamos que pueda estar. ¿Si tiene que operarse? No lo sé, no soy médico pero no hemos hablado en esos términos".

EL POSIBLE FICHAJE DE DANI OLMO

"Es un jugador que ya ha estado aquí. Es un buen jugador, de otro equipo, y no hablo de cosas que puedan pasar. Hay que tener cautela con estas cosas".

CARTA A REYES MAGOS

"Queremos cumplir nuestros objetivos y ganar partidos para que nuestra gente esté contenta y ganar títulos para hacer el club grande".

LA SALIDA DE ALEÑÁ

"Ha salido a Aleñá. Pensaba que no iba a ser tan pronto pero él tenía la posibilidad de salir y en agosto al final logramos que se quedaba y ahora él ha ejercido la cláusula para decidir. Ahora tenemos un jugador menos en el centro del campo. No pienso en ninguna salida más. Contamos con los que tenemos y con los del B, Riqui Puig y más".

LA DENUNCIA DE ARTURO VIDAL

"Supongo que es una diferencia de criterio por una cosa contractual pero no creo que tenga que tener incidencia en el aspecto deportivo. él entrena bien y está como siempre y eso lo tendrá que resolver él con el club. ¿Si afecta en lo deportivo? Vamos a ver. Supongo que se solucionará de una manera interna. No es la primera ni la última vez que ocurre. En cuanto a cuánto puede afectar, todo sigue normal. El entusiasmo que tiene es el de siempre, no veo ningún problema".

"QUE EL ESPANYOL SIGA EN PRIMERA"

"Me gustaría que el RCD Espanyol siguiera en primera, sin ninguna duda. Cuando un equipo va el último, significa que tiene que hacer muchos puntos para salvarse. No hay muchas diferencias, no están descolgados. El último partido les hizo daño pero hay margen para que ocurran muchas cosas en la Liga".

LOS TÍTULOS Y EL FRACASO

"La palabra fracaso cada uno la puede interpretar como quiera. En el momento que vas a jugar puedes ganar o perder. Yo intento siempre dar el 100% para intentar una cosa, eso es la base del éxito. El intentarlo ya es para mi un éxito y prevalece sobre el fracaso de perder un partido".