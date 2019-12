Valverde pasa del Clásico y sale con todo en Anoeta

Jordi Alba regresa al once tras superar su lesión y Valverde pone de inicio a su once de gala para amarrar la que sería la séptima victoria seguida.

ANÁLISIS

El partido más importante es el próximo suele decirse en el fútbol y hoy Ernesto Valverde aplica la máxima a rajatabla a pesar de que dentro de cuatro días el recibirá al en un choque que puede decidir el liderato... si ambos mantienen las rachas positivas de las últimas semanas. En este sentido, y a sabiendas de que Anoeta es un estadio adverso a los intereses barcelonistas a pesar de que con el 'txingurri' en el banco los catalanes suelen rendir a buen nivel ante los equipos vascos, no se puede olvidar cómo el estadio de la es el escenario en el que más veces ha caído el cuadro azulgrana y Valverde ha dispuesto un once en consecuencia.

Es decir, que el Barcelona sale con todo. Esto es, con Marc-André Ter Stegen en una portería que cubrirá una línea defensiva de cuatro con Sergi Roberto por la derecha, Jordi Alba -que regresa al once tras recibir el alta médica- por la izquierda y Gerard Piqué y Clément Lenglet, que se perdería el Clásico si es amonestado. En el centro del campo repite Ivan Rakitic, que está pasando por encima del lesionado Arthur Melo. Junto al croata estarán dos intocables en la zona ancha como son Frenkie De Jong y Sergio Busquets.

Y si no hay sorpresas en la zona de creación, menos todavía en ataque, donde Luis Suárez, Antoine Griezmann y Leo Messi intentarán alargar el buen momento del equipo y regresar de San Sebastián con la séptima victoria consecutiva para recibir al Real Madrid con la moral al máximo. Pero antes será fundamental derrotar a los vascos así que, de alguna forma, es un once inicial como si no hubiera un mañana.