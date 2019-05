Valverde: "Me preocupa Dembélé, no tengo explicación"

El 'txingurri' lamenta la lesión del francés y de Todibo pero admite que la ausencia del delantero es "un contratiempo importante" para Anfield.

RUEDA DE PRENSA

Ernesto Valverde compareció en rueda de prensa después de la derrota del por 2 a 0 a domicilio del de Vigo en un partido en el que formó sin contar en el once con ninguno de los titulares que derrotaron al días atrás.

Lesión de Dembélé. "Es un contratiempo importante, para Anfield y para lo que queda, ha sido en la primera jugada y notamos que algo no iba bien cuando arrancó, si es una sobrecarga el jugador va bajando el nivel pero siendo una cosa tan clara nos preocupamos rápido, pensamos que es una ruptura muscular, veremos las pruebas que le hacen".

Causas de la lesión de Dembélé. "No lo sé, no es fatiga muscular porque el otro día participó poco, no es en la pierna donde tuvo la ruptura la otra vez sino que es en la otra, ha calentado bien... supongo que son cosas que suceden, como entrenador no tengo una explicación".

Arthur como mediocentro. "Tenía pensado que jugara sesenta minutos como ha hecho y para jugar en esa posición hace falta contundencia porque es el último hombre del mediocampo, sale bien con el balón pero algunas pérdidas pudieron costarnos caras".

Valoración. "Siempre esperas ver a jugadores determinados para ver como se comportan, Moussa ha demostrado que nos puede ayudar y Todibo ha estado bien, en líneas generales tenemos que hablar en positivo a pesar de que hemos perdido, tienen que darse cuenta de lo que supone la derrota".

Dominio. "Hemos controlado bien pero nos faltó concreción en determinadas zonas en el primer tiempo y en el segundo ellos apretaron un poco más, no fue un partido de muchas ocasiones y no logramos marcar, tampoco ellos tuvieron excesivas".

El artículo sigue a continuación

En la zona mixta también compareció Riqui Puig:

Juego. "En el primer tiempo tuvimos dominio y en el segundo nos faltaron ocasiones, había debutantes y jugadores que no juegan asiduamente, creo que hicimos un buen partido".

Valverde. "Es un crack como entrenador, ha sabido llevar un vestuario tan difícil como este, yo soy un canterano y me pide hacer lo que sé hacer".