Valverde: "No tengo en cuenta las cosas parapsicológicas para explicar las derrotas"

El entrenador del Barcelona asegura que el motivo del mal momento del equipo es "por cuestiones futbolísticas" y no anímicas o de otra índole.

RUEDA DE PRENSA

Ernesto Valverde compareció en rueda de prensa antes de recibir al Slavia de Praga en la cuarta jornada de la fase de grupos de la . El técnico azulgrana repasó varias cuestiones de actualidad tras el pobre rendimiento del equipo el pasado fin de semana a domicilio del .

Problemas defensivos. "Siempre busco las razones futbolísticas a una derrota, en el inicio de la temporada no estuvimos bien fuera de casa, perdimos ante el Athletic y y empatamos ante el , luego hicimos una racha de tres partidos ganados fuera y el otro día lo perdimos cuando lo teníamos encarrilado en un minuto que nos hicieron dos goles; tenemos que preguntarnos por qué desde el punto de vista del fútbol, las cosas parapsicológicas no las tengo en cuenta".

Ánimos del equipo. "Apenas hay tiempo entre que te hacen el primer gol y el segundo, nos ocurrió el año pasado en y en pero no lo achaco a algo anímico, son circunstancias del juego, no piensas en lo que ha pasado meses atrás, cuando nos meten un gol pensamos en intentar remontar cuanto antes, para nosotros un empate también es un mal resultado".

Falta de liderazgo. "Sería una buena pregunta para hacer después de jugar contra el Inter, el equipo ha levantado muchos partidos adversos, creo que hemos remontado muchos partidos, a veces se puede y a veces no, hay que pensar en lo que hemos fallado pero somos un equipo que siempre va a por todo".

Problemas lejos del Camp Nou. "Empezamos mal fuera de casa, luego lo reconducimos y ahora hemos vuelto a perder pero eso no significa que vamos a seguir perdiendo, ojalá sea una piedra en el camino".

Responsabilidades. "Ya sabemos cómo es esto, el entrenador es el responsable y cuando se pierde se le mira a él, lo asumo y ya está, el otro día nos marcaron en el primer remate que nos hicieron, cuando tuvimos el juego lo perdíamos de forma demasiado sencilla, no estuvimos demasiado bien en cuanto al juego de ataque, no tuvimos la pelota lo suficiente como para paliar eso, tenemos que mejorar".

Recaída de Luis Suárez. "No es una lesión importante y no sé cuando podrá estar, no sé si podrá estar para mañana, creo que es justo así que ya veremos para el sábado, por lo que habamos con los médicos no es tan grave como la última vez".

Dembélé. "Cada uno tiene que buscar siempre su sitio, cuando juega debe intentar mantenerse igual que les pasa a Ansu, Luis, Griezmann, Piqué o el que sea, también le pasará a él, cuando tenga su opción deberá intentar que no le quiten el puesto".

Griezmann. "Está muy bien que trabaje defensivamente, ¿por qué debería dejarlo? Se está metiendo muy bien en el juego del equipo, hace un trabajo increíble y defensivamente consigue juntar al equipo, ofensivamente ha hecho goles, nos da mucho y esperamos que nos de más".

De Jong. "Está adaptándose todavía, es un jugador que necesita espacio para moverse incluso cuando hace de mediocentro, hay situaciones que el despliegue físico que tiene le hace ir a muchos sitios y hay que paliar este movimiento con otro que le cubra pero nos da mucho dinamismo, desde lo físico es un jugador potente que en los uno contra uno defensivos es muy fuerte y ofensivamente sabemos que aun recibiendo el balón apretado puede salir fácilmente".

Cambio de sistema. "La posibilidad siempre está ahí, hay veces que jugamos con algún jugador más por dentro, pero dentro de las posibilidades que tenemos hay que encontrar soluciones, tenemos que llegar con la pelota arriba a pesar de que es verdad que a veces nos cuesta encontrar un último pase que rompa líneas en el último tramo pero la solución está dentro de nuestro esquema o de un esquema parecido".

Slavia. "Imaginamos un partido parecido al de la ida, al que jugó en casa del Inter, es un equipo que mantiene sus señas de identidad juegue donde juegue también en la Champions, esperamos un gran despliegue físico intentando hacer muchas llegadas, es un equipo ofensivo y esperamos un partido con ritmo".

Riqui Puig. "Son cuestiones de carácter interno, no sé qué puede pasar en el mercado de invierno pero tenemos un centro del campo con mucha gente, cada día me preguntan por los que no están y eso es un hándicap para él, no hay sitio para todos y es un problema, pero Riqui es un talento que está claro que jugará en el , lo que no sabemos es cuándo, creo que el período en el B le está viniendo bien y ya veremos en el futuro".

Nuevo horario Champions. "El horario está bien, es mucho más complicado lo de los horarios en Liga, que puedes jugar a la una, a las dos o a las cuatro, no nos modifica apenas nada".