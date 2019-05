Valverde no quiere sustos: "Pensar en controlar es un error, hay que atacar"

El técnico no teme una remontada del Liverpool pero no da la eliminatoria por cerrada ni ve aún al Barcelona en la final.

Ernesto Valverde no confía. El técnico sabe que el tiene una ventaja de 3-0 y que el no podrá contar con su gran estrella Mohamed Salah en la vuelta de las semifinales pero el preparador evita triunfalismos y aún no se ve en la final de la UEFA .

"No nos cambia nada el partido de ida. Tenemos intención de ganar, cualquier pensamiento que nos venga a la cabeza con el resultado, sería un error por nuestra parte. Es un punto y final para uno de los dos equipos y queremos que sea para ellos. El campo aprieta mucho, los aficionados están muy encima. Cada equipo tiene su estilo. De lo que se trata es llevar el partido a tu terreno. Hay veces que el contrario te somete y te lleva a situaciones en las que el balón no se para nunca. Nosotros tenemos que atacar. Si pensamos en tener el control, es absurdo, un error", comentó sobre la forma en la que afrontan el duelo en Anfield Road.

Las lesiones del Liverpool: "Para estos partidos todo el mundo está bien. Lo tienes que dar todo. Pudimos reservar jugadores para evitar lesiones. Ya nos sucedió con Dembélé y a ellos con Salah".

Al Barcelona también le falta Dembélé: "Son jugadores importantes. Cada entrenador se preocupa por sus bajas. No queremos que ningún jugador esté lesionado. Hubiera sido espectacular tenerlos a todos. No sabemos la influencia en el juego pero Dembélé sí que es un problema ya que un equipo que concede espacios, si tienes jugadores que los rompen es importante. Las suyas lo dirá su entrenador. No hemos hablado de los plazos de Dembélé, pero tengo la sensación que será complicado que pueda llegar a la final".

El cambio de estilo en el Barcelona: "Las cosas han cambiado. No es solo el juego del Barcelona el que cambia, también el de los contrarios. Antes no apretaba nadie y ahora hay muchos que lo intentan. Te obligan a dividir el balón y eso hace que Busquets no tenga tanta participación. Si el contrario te viene alto, tienes que golpear y ya lo hemos hecho esta temporada. Hay cosas que tenemos que mejorar. Si cambio una cosa, quizá me cargo todo lo demás. Para jugar mejor, quizá cambias pero después no es lo mismo".

Triplete: "Me siento igual. Me toco y estoy igual. No levito. Klopp puede pensar que puede hacer un doblete. Veremos lo que pasa mañana".

No ve la eliminatoria resuelta: "Puede pasar que tengamos un gran rival y que nos supere. Es fútbol. Son muy buenos. Solo han perdido un partido fuera de casa en la Premier. Tienen buenas jugadas a balón parado. Nos pueden ganar. Viendo cómo está la sala de prensa y el campo, no tendremos ninguna relajación. Los entrenadores siempre tendemos a desdramatizar. Dos porterías, 22 jugadores y el que juega mejor se lleva el partido. Lo que no puedes pensar es que ya estamos en la final. Es un error. Hay que jugar con todo. Habrá un gran ambiente como Old Trafford, San Siro. El equipo siempre ha dado un paso adelante. Tenemos que estar a la altura de este partido".

La aportación de Arturo Vidal: "Veremos si Arturo juega. Está en un gran momento. En partidos importantes no ha participado o ha entrado en el segundo. El otro día salió de inicio. Nos aporta cosas diferentes. Sabemos que es regular, nos junta el equipo, que tiene una ocasión de gol y que nos ayuda. Depende del partido, veremos".

La eliminación en : "Las experienciass sirven para mucho. Está claro que el año pasado tuvimos un mal resultado. No estuvimos bien. El fútbol te da la ventaja y otra oportunidad. Jugamos bien en la ida y queremos repetir en la vuelta. Venimos mentalizados".

No teme una remontada: "No temo a una remontada. Los partidos hay que jugarlos. En la eliminatoria del Barça- , todo el mundo pensaba que si el PSG marcaba ya estaría y el Barça le marcó seis. El partido más importante siempre es el que tienes delante. Se la importancia de la Champions para todos. Quizá sí que lo sea pero hay que jugarlo".