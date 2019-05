Valverde: "No podemos meter la cabeza en un agujero, hay que ganar"

El 'txingurri' admite que el equipo sigue tocado tras el "desencanto" de Anfield y se muestra optimista en cuanto a Semedo, Arthur y Coutinho.

RUEDA DE PRENSA

Ernesto Valverde compareció en la previa a la final de la ante el en el que será el último partido de la temporada del , que tiene ante si la posibilidad de sumar el segundo doblete consecutivo.

Reacción tras Anfield . "Cuando te eliminan de una competición hay que afrontar lo que viene por entereza, no podemos meter la cabeza en un agujero y ya han pasado varios partidos, ahora tenemos esta oportunidad de conseguir un título, hay que salir a por todo".

Conclusiones de Anfield . "Piensas en muchas cosas pero otra cosa es tener claras determinadas conclusiones y otra es que se hagan públicas porque cuando haces reflexiones en la prensa se entiende que buscas una disculpa, que criticas a algún jugador, aquí cada uno tiene que asumir sus responsabilidades igual que yo asumo las mías, pero en este partido no tengo tan claro que cambiaría nada al margen de poner a Dembélé el día del ; en solo nos faltó marcar en el primer tiempo pero lo de encajar dos goles en el segundo tiempo nos lo tenemos que hacer mirar".

Control en Anfield . "Dije que teníamos que atacar, tenerla para tener la posesión en tu campo es permitir jugar al rival en tu campo, el fin último es atacar y el control es un medio para ello, no podemos perderlo de vista, no podemos tener el balón para retrasarlo al portero y que el rival lo recupere, la posesión tiene que ser en campo contrario, el que domina el partido es el que tiene las ocasiones y en Liverpool las tuvimos nosotros en el primer tiempo, con el control me refiero a eso".

Derrotas europeas . "No podemos obviar las derrotas pero también es cierto que hemos caído en estas Champions perdiendo un partido y el Liverpool ha perdido cuatro y jugará la final, perdimos de una forma demasiado abultada".

Continuidad . "No pienso en eso, pienso en ganar mañana, los entrenadores sabemos que nos la jugamos en cada partido y somos parte del espectáculo, también Marcelino ha tenido momentos en los que no estaba bien y el ha tenido tres entreandores, esta es una más".

Fuerza para seguir . "Que no se preocupen tanto por las fuerzas de los demás".

Defensa de Messi . "Todos somos conscientes de que cuando hay una eliminación inesperada todos nos hacemos responsables, sobre todo los actores principales y todos somos responsables, por haber fallado un pase o por no haber previsto una situación o no haber hecho un cambio, estamos todos dolidos".

Ratificación de Bartomeu . "No supone más presión, el club siempre ha respetado mi trabajo y no tengo queja alguna del presidente, la directiva ni nadie, estoy encantado".

Importancia . "Tiene mucha porque podemos sumar otro doblete y dar otro título al club, el trayecto no ha sido fácil porque en enero la situación se comprime y hemos tenido que remontar situaciones adversas".

Semedo y bajas . "Nélson hoy entrenará tras cumplir el plazo y pensamos que no tendrá ningún problema, en cuanto al resto, Arthur parece que está mejor, si está como hace un mes no jugará porque estaba al cincuenta por ciento y tenía dolor, está mejor y contento, ayer le vi bien, creo que puede estar; con Philippe tuvimos algunas dudas y ayer estuvo mejor, esperemos que pueda estar".

Doblete . "Es una increíble oportunidad desde el punto de vista personal pero lo que más me motiva es lo que puede significar para todos tras un desencanto tan importante hace poco, para marcharnos de vacaciones con la sensación de haber repetido lo del año pasado, se trata de seguir motivándonos y no es tan fácil".

Futuro de Cillessen . "No sé si será su último partido, no tengo ni datos ni capacidad para saber eso".