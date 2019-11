Valverde: "No entendería el Clásico un miércoles a mediodía"

El 'txingurri' se muestra inquieto y señala que "está bien que nos vean en países lejanos pero no está de más que también nos vean los de aquí".

Ernesto Valverde compareció antes de recibir la visita del de Vigo en el que será el último partido previo a las fechas FIFA. El acumula una derrota y un empate de forma consecutiva en sus dos últimos partidos y necesita ganar para no marcharse al parón de selecciones en plena crisis de resultados.

Agitar al equipo. "Tenemos necesidad de una victoria, venimos de perder ante el en seis minutos, tenemos que retomar la senda de sumar tres puntos porque sabemos lo que significa perder en este equipo y estamos motivados para ello, nos urge más por la sensación que hay pero también para mantener el liderato".

Críticas al equipo. "Lo entienda o no esto es así, es lo que hay y no tengo demasiado que decir salvo que si hubiésemos ganado todo el mundo estaría más tranquilo".

Messi-Griezmann. "Se habla mucho de eso y es todo más sencillo de lo que parece, entiendo que Griezmann está acostumbrado a un juego diferente al nuestro, en el Atlético cuando recuperan el balón lo lanzan rápido al espacio y se trata de sorprender, en nuestro caso es diferente porque maduramos más la jugada y se trata de dar con el timing adecuado, Antoine es muy generoso en eso pero tiene que encontrar el momento".

Luis Suárez. "Pensamos que puede estar pero no puedo asegurarlo, vamos a ver en el entrenamiento, lo que será bueno es que Luis Suárez juegue con nosotros, no me puede preocupar el resto, pero si no puede jugar con nosotros será difícil que pueda ir a la selección".

Junior. "Claro que me convence y posiblemente sean partidos para que tenga oportunidades, estamos contentos con él pero teniendo en cuenta cómo jugaba el Levante, que tiene jugadores muy rápidos, y que Nélson nos da cosas por la izquierda, opté por él, pensé que era lo mejor y tengo que ser honesto, Junior es un gran jugador y nos ayudará mucho".

Arthur. "Ha estado fuera por decisión médica la última vez, la anterior tenía un pequeño golpe y preferí reservarlo, ante el Slavia fue una decisión técnica".

Lesiones musculares. "No hemos cambiado la forma de entrenar y en cierta medida lo estamos corrigiendo en las últimas semanas, al principio lo acusamos más a pesar de lo del otro día con Jordi".

Fragilidad defensiva. "Estamos atravesando diferentes rachas en un corto espacio de tiempo pero tenemos que esperar".

Tiempo de preparación. "En dos días preparamos el partido del Slavia porque no teníamos más, viene siendo habitual de hecho y no hay más. Hay siete días en una semana, en dos hay partido, en dos recuperación y en el resto entrenamos, no creo que los demás tengan semanas de ocho días, igual en el calendario chino, no lo sé".

Futuro. "¿Si me preocupa? No".

Apoyo del presidente. "Estuvimos comiendo con él y el club siempre me ha apoyado, siempre lo he notado".

Ganar. "Llevamos dos partidos en los que no hemos ganado y eso siempre genera inestabilidad por el entorno, sobre todo porque nos hacemos eco de los que quieren provocar que nos desequilibremos y tenemos que estar firmes, mantener el pulso y hacernos fuertes, lo hemos hecho bien otras veces y veremos si podemos volver a hacerlo pero no nos vamos a engañar, somos los primeros y queremos seguir siéndolo".

Celta. "Están en una situación difícil pero inesperada, no es normal que lleven tan pocos goles con Aspas, Denis, Rafinha, Lobotka... Son jugadores importantes desde el punto de vista ofensivo y son un equipo que a la larga saldrá de ahí, les falta ese punto de confianza para demostrar que son un gran equipo".

Clásico a mediodía. "No entendería ese horario pero no tengo noticias de eso, de cara a la gente no estaría bien, lo normal es que se juegue durante la tarde, está bien que nos vean en países lejanos pero no está de más que también nos vean los de aquí".