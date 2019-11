Valverde no da con la tecla: 15 onces distintos en 16 partidos

Entre lesiones, sanciones, rotaciones y rectificaciones, el 'txingurri' solo ha repetido el once del Barcelona en una ocasión esta temporada.

EDITORIAL

Ernesto Valverde todavía no tiene un once tipo. En los dieciséis partidos que ha disputado esta temporada ha planteado quince disposiciones iniciales diferentes o, mejor dicho, solo ha repetido once en una sola ocasión, para empatar en El Sadar tras golear al en el Camp Nou, y ya. Aquellos días el formó todavía sin Leo Messi, que se recuperaba de una lesión. Precisamente ha sido la línea de ataque la que ha impedido dar con un once ideal en este arranque de la temporada.

Entre lesiones, sanciones, rotaciones y alguna que otra rectificación sobre la marcha el entrenador azulgrana ha utilizado hasta diez frentes de ataque distintos esta temporada, siendo el que forman Antoine Griezmann, Luis Suárez y Leo Messi el más utilizado de inicio, aunque solo han coincidido juntos de inicio en cinco ocasiones debido a las lesiones sufridas tanto por el uruguayo como por el rosarino. Tampoco en las otras líneas hay mayor claridad.

En el centro del campo se consolida Frenkie De Jong, el único centrocampista que no rota por el momento, y sigue siendo imprescindible contar con Sergio Busquets, cuya ausencia suele traducirse en tropiezo azulgrana, como demuestran los resultados, y Arthur Melo, pero con permiso de Sergi Roberto, aunque en su caso cabe señalar cómo también ha participado en el lateral derecho.

La línea defensiva, en cambio, está mucho más clara pero igualmente sujeta a modificaciones por los contratiempos que sufre el equipo y Valverde ha llegado a probar hasta ocho defensas distintas a falta de pocas horas para dar paso a la novena, ya con Moussa Wagué, debido a las ausencias de los lesionados Jordi Alba y Nélson Semedo y del sancionado Roberto.

La mayoría tienen claro cuál es el once ideal de este Barcelona, con Ter Stegen, Alba, Lenglet, Piqué, Semedo, Arthur, Busquets, De Jong, Griezmann, Luis Suárez y Messi, según se desprende de los datos de participación. Lo que sorprende es que Valverde solo les haya podido alinear de inicio a domicilio del Slavia de Praga.