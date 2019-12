Valverde: "Messi es infalible"

El 'txingurri' destaca la capacidad de generar juego del rosarino y celebra mantener el liderazgo pero avisa: "queda mucho por decidir".

REACCIONES

Ernesto Valverde compareció en rueda de prensa tras la victoria in extremis del a domicilio del Atlético con el primer gol de Leo Messi en el Wanda Metropolitano.

Punto de inflexión. "Es uno de los estadios más difíciles, aquí te juegas el campeonato y es un partido marcado, mantenemos el liderato pero en lo anímico es importante para afrontar los partidos que quedan antes de navidad, ha sido duro porque han empezado bien, nos costaba y nos crearon situaciones a raíz de algunos robos, eso nos movió un poco pero con el paso del tiempo nos hicimos con el juego y tuvimos nuestras opciones para acercarnos a su área, luego vino Leo e hizo aquella jugada extraordinaria para ganar".

Cambios en la media. "Frenkie jugó en esa posición ante el Borussia y así teníamos dos jugadores fuertes por dentro defensivamente, luego cambiamos y Arthur estuvo más suelto, pudimos sacar el balón con más comodidad desde atrás".

Sabor. "El triunfo es importantísimo, el partido llegaba igualado a los últimos minutos, podíamos hacer gol pero también ellos contraatacaban con peligro, era todo incierto y podía pasar cualquier cosa por el potencial de ambos, marcó Leo y lo mejor fue superar la fase inicial en la que no estuvimos bien, crecimos poco a poco y terminamos bien".

Piqué. "No sé como está, fue un golpe fuerte, tenía una amarilla y estaba renqueante, pensé en cambiarle y creo que no será nada, lo espero".

Griezmann. "Le vi bien en el juego en un partido complicado para él en lo emotivo, le han pitado un poco pero ha luchado y trabajado, tuvo una ocasión clarísima en la que quizá pudo controlar".

Messi. "Es infalible, no solo por los goles sino también por los pases".

Liderazgo. "La Liga está en fase temprana y queda mucho por decidir".

También Sergi Roberto atendió a las cámaras de Movistar tras el choque.

Arranque. "Ha sido complicado, nos han creado un par de ocasiones claras pero luego tuvimos la de Piqué y en el segundo tiempo tuvimos el control y con un juego más lento generamos más ocasiones".

Protagonismo. "Sabíamos que iban a apretar pero queríamos hacer posesiones largas y que se tiraran atrás".

Trabajo. "Es trabajo de todo el equipo, Marc ha sacado un par de ocasiones y luego Leo ha decidido, el trabajo es de todo el equipo".

Sufrimiento. "Siempre se aprenden cosas en los partidos, hemos sufrido un poco pero aquí están las Ligas, hoy hemos sacado tres puntos".

Liderazgo. "Queda mucho, no solo el , también el está muy fuerte, no podemos parar, hay que seguir adelante".

Por su parte, Ivan Rakitic atendió a los medios en la zona mixta.

Rendimiento. "Intento hacerlo siempre lo mejor posible, me encontré muy bien y estoy contento por la victoria".

Mediocentro. "Ante todo quiero ayudar al equipo, ese rol no es nada nuevo, quiero estar ahí, sentir la confianza de mis compañeros y del cuerpo técnico".

Futuro. "Me gusta el fútbol, quiero disfrutar, estar en el campo y ayudar, si no puede ser uno se siente mal, quiero darle la vuelta a la situación, he vuelto a disfrutar de los entrenamientos, de estar con mis compañeros y después no sé qué va a pasar pero no hay mejor sitio que el Barcelona, daré lo mejor de mí y si puede ser aquí, mejor".

Gritos a Griezmann. "Es un tipo impresionante, estamos muy contentos de tenerle en el vestuario, siempre digo que hay que respetar la opinión pero escuchar algo así es muy fuerte, espero que el año que viene se haya olvidado cuando volvamos".

Punto de inflexión. "Sabíamos que sería complicado, conocemos al Atlético en su casa y llevamos una racha de hacer partidos no muy completos fuera, ganamos confianza y vimos que pudimos dominar, el gol de Leo no fue por casualidad".

Reivindicación. "Queremos mejorar y dar un paso adelante en cada partido, podemos hacerlo mejor, eso lo tengo claro, y ha sido una semana intensa, salimos con mucha confianza y ya deseamos que venga el próximo partido".

Luis Suárez también atendió a los medios en zona mixta.

Messi. "Todos somos conscientes de lo que genera tenerle pero también por el gran partido que hicimos todos empezando por Marc, sin el trabajo del equipo no rendiríamos tanto los de arriba".

Rival. "Sabemos cómo es el Atlético en su casa, tiene cualidades defensivas muy fuertres y también juega bien a balón parado".

Por último, Guillermo Amor, en calidad de director de relaciones institucionales del Barcelona, comentó a propósito de los gritos deseándole a Antoine Griezmann la muerte que "es respetable siempre, el público siempre tiene su opinión, te puede gustar más o menos, pero hay que aceptarlo".