Valverde: "Tengo el apoyo absoluto del presidente"

El 'txingurri' desdramatiza en cuanto a su futuro mientras asume que "ha sido una semana muy difícil" y traslada el "apoyo absoluto" de Bartomeu.

RUEDA DE PRENSA

Ernesto Valverde compareció en rueda de prensa por primera vez después de que el regresara de , donde cosechó otra eliminación europea a manos del cuadro local, que le remontó el 3 a 0 de la ida.

Anfield. "No he vuelto a ver el partido, lo tengo en la cabeza, analizas cómo nos fue el primer tiempo, creo que estuvimos en el partido como para poder marcar, sabíamos que no podíamos recibir un gol al inicio y lo recibimos, luego en el segundo tiempo aquellos dos goles nos tumbaron en la lona y después llegó el cuarto, que fue bastante absurdo, cuando te remontan un 3-0 los análisis quedan en el segundo plano, nos hicieron cuatro goles y ante eso los análisis siempre caen al lado malo".

Futuro. "Claro que me siento con fuerzas, queremos dar un paso al frente y no escondernos debajo de una piedra, no tengo nada que entender, ya veremos qué pasa y tampoco pienso en lo que pueda pasar".

Sensaciones. "Estoy como Steve McQueen, en la celda de castigo, pero con ganas de jugar en el partido de mañana, no dejas de pensar en lo que ha pasado y en cómo ha pasado".

Apoyo. "Hablé con el presidente antes de ayer y siempre he notado su respaldo, cuando hay un golpe así todo se tambalea y cuando pasa algo así se rompe todo como un niño con una pataleta y luego hay que volver a ponerlo todo en su sitio; el presidente me transmitió su apoyo absoluto, me preguntó como estaba".

Levantar el vestuario. "Estamos tocados, también por la responsabilidad ante nuestra afición, podemos perder una eliminatoria ante un gran equipo, el problema es cómo hemos perdido, especialmente en el segundo tiempo, fue doloroso porque nos remontaron una situación favorable y hay que tirar adelante, el año pasado nos eliminó la y no éramos campeones de Liga, tuvimos que dar un paso al frente y lo dimos, hay que superar lo que se nos ponga por delante".

Recuperar la moral. "El juega de una forma parecida al y se lo juega todo, precisamente contra el Valencia, y creo que puede ser una piedra de toque pensando en la final de la , queremos ir adelante tras una semana durísima independientemente de quien sea el rival, fue un palo muy duro para afición y jugadores, lo mejor es enfrentarte cuanto antes a un rival que te permita resarcirte".

Luis Suárez. "No soy médico y él ha jugado mermado desde hace tiempo, tiene carácter y ha hecho grandes partidos, si está lesionado y se tiene que operar, ¿qué puedo decir?"

Rakitic. "He hablado con él, él lo ha querido y lo hemos comentado, es un profesional de altísimo nivel y estuvo en a ver a su familia, salió a la calle y alguien se hizo una foto con él, no está en una celda de castigo, puede salir a la calle, está bien que lo haga y que asuma la situación, dudar de su compromiso por haberse hecho una foto con un aficionado me parece un abismo".

Coutinho. "Todavía no ha acabado la temporada y tenemos un partido importantísimo con un título en juego, cuando empezábamos teníamos el triplete como objetivo y hemos llegado a mayo con opciones, caímos de forma aparatosa en la pero esperamos atar el segundo título y que Coutinho nos ayude".

Vacas sagradas. "No sé cuántos años les quedan pero cuando pasas de los treinta tiendes a descontar tiempo porque, por experiencia, vas perdiendo facultades y eso se nota, vemos a Leo, un portento de la naturaleza, pero no sabemos".