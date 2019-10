Valverde: "Hemos superado el bache"

El 'txingurri' celebra el buen momento del equipo y su racha de victorias pero recuerda que ante el Slavia "tendremos que sudar".

RUEDA DE PRENSA

Ernesto Valverde compareció en rueda de prensa desde el estadio del Slavia de Praga, donde el afrontará el miércoles el tercer partido de la .

¿MSG titular? "Es una posibilidad, tenemos grandes jugadores delante y también recuperamos a Ansu y a Dembélé, mañana estamos obligados a hacer un buen partido en ataque y ellos están en un buen momento".

Griezmann y Messi. "Lo veo todo bien, no lo sé, claro que se hablan, como con cualquiera; se trata de entenderse en el campo, intuir antes que nadie cuándo alguien hará un pase o un desmarque y eso solo se consigue jugando juntos, los grandes jugadores se entienden fácilmente".

Dembélé. "Es una posibilidad más, es un jugador que se maneja bien en el juego de posición y en el juego al espacio y sabe hacer el uno contra uno, puede entrar de inicio".

Racha de victorias. "La Liga va avanzando y nos vamos asentando en cuanto a juego y a superar situaciones determinadas, tuvimos incorporaciones tardías y había jugadores lesionados, vas haciendo camino y todo va ayudando".

Sequía goleadora a domicilio. "Las estadísticas están por algo pero también la interpretación se hace por algo, acabamos de jugar un partido fuera de casa marcando tres goles y queremos quedarnos con lo bueno, para ganar necesitamos marcar goles y es lo que intentaremos".

Mejora. "La temporada es larga y acabamos de empezar, llevamos pocos partidos y estamos más conjuntados, más en forma, de la misma manera que superamos algún bache a ver si podemos alargar la racha de victorias".

Umtiti. "El otro día hizo un gran partido y hoy tuvo un entrenamiento normal pero sufrió un golpe, esperamos que no sea nada más, así que vamos a tomarlo con reservas; el otro día jugó después de mucho tiempo, vamos a pensar que es un golpe y a esperar un poco".

Rakitic. "Desde el momento en el que un jugador está en la lista entiendo que está bien y para jugar, nadie se preocupa de lo que pasará en invierno sino de lo que tenemos delante".

Clásico del 18 de diciembre. "Me gustaría que prevaleciera el sentido común pero estamos hablando de cosas que a veces son difíciles, el otro día se jugó un partido en el campo del y se ha suspendido el que se juega dentro de una semana, hay que confiar en que las cosas vayan bien, lo esté nuestro público y la sociedad catalana, tiene que ser una prueba de madurez y me gustaría que no nos salpicaran las guerras internas entre la Federación y la Liga".

¿Qué hay detrás del cambio de fecha? "Supongo que tiene que ver con la situación en Barcelona y la previsión que pueda haber pero lo ignoro, se me escapa todo esto, ya dije que me hubiera gustado jugar esta semana y darle un tinte de normalidad a todo".

Cambio de planes por el Clásico. "Podría haber algún cambio en alguno de los dos partidos que vienen, ahora contamos con más margen pero cualquiera de los dos partidos tiene una importancia fundamental, el de mañana puede tener la llave de la clasificación".

Slavia. "Esperamos un gran rival, como ha demostrado en sus dos partidos en la Champions League y que ya eliminó el año pasado al , es un equipo que no le pone la espalda al partido, va de cara y corre mucho, nos obligarán a hacer un gran partido para ganar y para los dos es fundamental; son un equipo peligroso, no hay más que ver el partido que hizo en San Siro, dominó, tuvo personalidad y estuvo a punto de ganar, son un equipo que juega al ataque y que está obligado porque es el líder de su liga, juegan bien y acumulan muchos jugadores arriba, tienen argumentos para hacernos daño y no podemos confiarnos en absoluto, la gente puede pensar que somos favoritos por el nombre pero lo que logremos aquí tendremos que sudarlo".

Posibles sustitutos al banquillo del Barcelona. "No sé las circunstancias que rodean a otros entrenadores pero por ser entrenador ya sabemos que estamos sujetos a rumores, no me supone nada".