Valverde: "Esta vez no arriesgaremos con Dembélé"

El 'txingurri' señala que el partido en Old Trafford "es el de ida" y que no forzará al francés como hizo ante el Lyon en el Camp Nou.

RUEDA DE PRENSA

El entrenador del , Ernesto Valverde, compareció en rueda de prensa antes de visitar al en la ida de los cuartos de final de la .

Situación del Barcelona . "Es el momento que es, un buen momento porque esperábamos este partido desde que pasamos ante el Olympique, tenemos ganas de medirnos al United con todo lo que hay en juego, estamos bien pero son dos partidos y queremos hacerlo bien en los dos".

Intenciones . "No planteamos a priori ningún objetivo de ir a buscar un resultado concreto, sabemos el valor que tiene marcar fuera de casa, no lo hicimos en la última visita y en la vuelta jugamos sabiendo que un gol del rival valía doble, saldremos a hacer nuestro juego, y eso significa atacarles".

Dembélé . "No sé si tendrá el alta médica, veremos cómo se encuentra y en función de eso decidiremos pero no es la misma situación que en la vuelta ante el , esta vez es la ida, aquel día forzamos y se lesionó, esta vez no correré un riesgo excesivo con él".

Cambios sin Dembélé . "Veremos qué pasa mañana, no adelantaremos nada porque desconozco las posibilidades del entrenador rival, así que no le vamos a dar esa ventaja, pero tengo la sensación de que ambos equipos seremos fieles a lo que venimos haciendo habitualmente".

¿Marcar o no encajar? "No sé qué es más importante pero combinar las dos es bueno, queremos ganar el partido porque no lo entendemos de otra forma, en estos partidos no se puede pensar en especular pero no podemos pensar en irnos al ataque sin defender, tenemos que combinar ambas cuestiones e imagino que ellos harán lo mismo".

Expectativa . "En todos los equipos pensamos siempre en ganar, hay quien piensa que el favorito es el United, la Juve, el City y hay hasta quien piensa que somos nosotros pero eso no te ayuda a ganar".

Convicción . "Estamos confiados, este año hemos respondido en los momentos fuertes tanto en Liga como en Champions League y esperamos repetirlo, no es una garantía pero da confianza".

Lecciones de . "Le di bastantes vueltas en su momento, vimos aquella derrota como un estímulo".

Factor campo . "En los octavos, cuatro que jugaron el segundo partido en casa pasaron, la mitad, así que el factor campo no ha influido excesivamente porque además cuatro de los que cayeron y jugaron la vuelta en casa habían sido primeros de grupo".

Manchester United . "Está claro que tienen argumentos como para hacernos daño, a nosotros y a cualquiera, por la entidad del equipo, e intentaremos evitar que el partido se descontrole y no nos hagan correr mucho, podemos sufrir si les damos espacios".

Rendimiento United . "Cuando llegamos a estas eliminatorias la ilusión por pasar impulsa mucho más que una, dos o tres bajas, y el mejor ejemplo es lo que hizo el Manchester en París, todos los grandes equipos de Europa mantienen una aureola que conocen todos, aficionados y jugadores, todos saben dónde van cuando fichan por estos clubes y conocen el nivel que tienen que dar, todos quisieran que el ciclo no acabara nunca y aunque el United no haya estado en finales de Champions League como hace tiempo siguen siendo un equipo que ha vivido una época difícil y mira hacia arriba cuando parecía que estaba eliminado".

Influencia Solskjaer . "Vienen de una gesta increíble como es eliminar al , siempre pensamos que era un rival complicado y espero que sean un equipo fuerte con la presión alta de forma continuada pero puede ser que nos esperen en momentos determinados, siempre hay alternativas y es lo que veremos mañana".

¿Messi es imparable? "Vengo igual de tranquilo que siempre, Messi es el jugador que es y entiendo a todos los entrenadores igual que nosotros bucamos fórmulas para neutralizar a determinados jugadores, esperamos mucho de Leo y él siempre aparece".

Rival más descansado . "No juegan desde el martes pero tanto ellos como nosotros estamos acostumbrados a estos calendarios, hemos tenido cuatro días y el haber ganado al Atlético compensa el déficit físico que podamos tener con respecto al rival".

Estrategia defensiva . "Son un equipo con muchas más cosas que el balón parado, sabemos que son fuertes en esta faceta, pero son un rival reforzado por lo que hicieron en la última eliminatoria y la trayectoria que están exhibiendo los últimos tiempos, habrá que tener cuidado con el balón parado, las contras, el empuje del público y muchas más cosas".