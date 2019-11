Valverde: "Es imposible no depender de Messi"

El técnico del cuadro de la Ciudad Condal pasó por rueda de prensa después de vencer de forma contundente al Celta

RUEDA DE PRENSA

Ernesto Valverde compareció después de la victoria ante el de Vigo por cuatro a goles a uno. El técnico del FC consiguió un triunfo que le permite seguir en la pelea por el liderato de la Liga Santander, y, de paso, alejar los rumores sobre su posible destitución.

La victoria ante el Celta: "Después de perder, conviene ganar. Más en un equipo cmo el nuestro. El otro día tuvimos una derrota dolorosa y hoy nos hacía falta. En el primer tiempo nos ha costado mucho, con la presión tan alta, que nos dificultaba la salida y nosotros no teníamos mucho ritmo de juego".

Análisis del encuentro: "Nos ha faltado continuidad en el juego, todo era demasiado pastoso, no llegábamos con claridad arriba, ellos lo han hecho bien pero nuestro ritmo debía ser muy alto, no estoy muy contento con la primera mitad. Si no tienes juego no puedes ganar, pero te lo puedes encontrar. Veníamos del y el Slavia, cuando no ganas se genera incertidumbre, está bien que te aprieten porque te obligan a reaccionar".

Análisis del nuevo proyecto de los gallegos: "Ellos ya apretaban antes arriba, con Escribá, lo que pasa es que han cambiado el sistema, jugando con tres centrales. Eso ha cambiado un poco y no nos lo esperábamos porque era algo nuevo. Era cuestión de insistir porque ya nos han jugado así otras veces".

El cambio obligado de Busquets por Semedo: "Empezamos con Sergi Roberto ahí, de pivote. Me gusta ahí, lo que pasa es que, tal y como estaba el partido, ha habido un momento en el que lo he cambiado porque tiene mucho despliegue. Ha durado tres minutos por la lesión de Semedo".

Evolución en el juego tras los desastres: "Quizás el cambio lo achaco no tanto a una cuestión táctica, sino a nuestro ritmo, que no ha sido muy alto. Nos interesa que el partido tenga más viveza. Quizás por las posiciones de ellos, no hemos tenido mucha continuidad en su campo. Creo que con el paso del partido hemos ido a más".

El parón para oxigenarse: "Cuando vienes de una situación irregular quieres cambiarla cuanto antes. El parón lo aprovecharemos para descansar, sabiendo que tras el parón vienen partidos fuertes en los que nos jugamos mucho".

Las faltas de Messi: "Con Leo cualquier cosa es posible. Es una faceta que domina a la perfección. En estas acciones, el contrario está prevenido de no hacer faltas en la frontal. Si las hace, intentamos aprovecharlas".

La influencia que tiene Messi: "Messi, aparte de convertir los goles, tiene un compromiso con el juego. Interpreta que el equipo no está fluido por lo que sea y él, con la responsabilidad que tiene, baja a cogerla, a desahogar al equipo. Lo interpreta a la perfección. Es imposible no depender de Messi, lo ilumina todo, dependemos nosotros y dependería cualquiera. Ha desatascado el partido con el gol de falta".

De nuevo, Messi: "Cuando lo digo, es interpretable, y sacarán punta a lo que digo. Lo que quiero decir es que el tener a Leo tiene una influencia decisiva en nuestro juego de ataque. Nuestro juego no estaba siendo fluido, y ha marcado el 2-1, que nos ha tranquilizado, pero tampoco tenemos que renunciar a esa ventaja que tenemos. Al final, ganamos todos y son muchos los que juegan, y la victoria es de todos".

La adaptación de Griezmann: "Siempre tenemos paciencia. Con Griezmann y con todos. Tenemos más opciones y las vamos manejando. Hay muchos partidos. Tenemos que apoyar a los nuestros en los días buenos y en los menos acertados. Al final, el trabajo está ahí"

El artículo sigue a continuación

Ansu Fati y su cambio temprano: "Era para darle minutos, y que vaya creciendo. Es muy joven, tiene que hacerse, jugar partidos, buenos y no tan buenos. Así lo vamos calibrando para que se acostumbre a la categoría".