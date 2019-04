Valverde: "Es absurdo pensar que tenemos ventaja"

El 'txingurri' recuerda que el United ha ganado 3 de los 4 partidos jugados fuera de casa en la Champions y evoca a la final del 99 para no relajarse.

RUEDA DE PRENSA

Ernesto Valverde compareció en rueda de prensa antes de recibir al en la vuelta de los cuartos de final de la y con la victoria por 0 a 1 en Old Trafford bien amarrada.

Messi. "Está bien, recuperado perfectamente del golpe que sufrió, estaba bien al cabo de dos días a pesar de que en el partido estuvo algo aturdido, no tiene ningún problema para el partido de mañana".

Control de la ventaja. "No hay dudas al respecto, conseguimos un gol fuera de casa pero no es un resultado definitivo, tenemos que hacer nuestro juego y no especular, intentaremos que no nos marquen respetando nuestro estilo de juego, queremos ganar el partido sería absurdo salir al campo pensando que tenemos ventaja".

Dembélé. "Es una posibilidad que empiece y puede que no, el otro día ya completó sesenta minutos, que era lo que habíamos previsto, y fue de menos a más, queríamos que estuviera disponible, serán importantes los que empiecen pero también los que terminen, el United tiene algo especial y no hay que olvidar que ya ganó una Champions League así hace años aquí".

Estado de Dembélé. "Está en condiciones de participar, no sé si para participar noventa minutos porque lleva cuatro semanas sin jugar".

Destino. "Soy partidario de pensar que el destino tienes que escribirlo tú, tenemos que ir a buscarlo mañana e imagino que el Manchester hará lo mismo".

Ter Stegen. "Es un jugador con mucha personalidad, ya la tenía cuando llegué, me sorprendió en este sentido por su talante, nos transmite mucha seguridad y además es joven a pesar de su experiencia, tiene una larga carrera por delante

Arturo Vidal. "No es difícil mantener a Arturo enchufado, le da igual jugar en Old Trafford o , lo da todo y es una garantía para nosotros, es verdad que muchas veces no participa de entrada pero juega mucho, para mí está siendo un jugador fundamental".

Mentalidad. "No hay ningún temor, hay una ilusión tremenda estamos dispuestos a intentar pasar ante un gran equipo, puede pasar cualquier cosa porque ambos somos buenos equipos y hay un gran premio, pasar a semifinales".

Temores. "Lo que más temo es su espíritu pero también la potencia y la velocidad, corren bien si les das espacio y son certeros y contundentes, les respetamos por lo que han hecho y lo que son y por la historia que tienen detrás, ante eso debemos ser tal y como somos e intentar ser mejores".

Manchester United. "No sé qué planteamiento puedan tener pero tenemos referencias en lo que han hecho en la Champions League este año y de cuatro partidos han ganado tres fuera de casa, deberemos estar atentos pero cada equipo será fiel a lo que viene haciendo habitualmente, ellos basándose en la potencia de sus jugadores, y nosotros deberemos hacer lo nuestro".

Rival esperado. "Depende un poco del entrenador rival, entiendo que intentarán hacer su juego y explotar nuestros problemas y dependiendo de cómo vaya el partido intentarán jugársela".

Afición. "Vamos a intentar que estén con nosotros, que somos los que tenemos que hacer conectar a la gente, es un día importante para todos porque hay mucha ilusión depositada en esta competición".

Calendario comprimido. "Los calendarios siempre son ajustados para todos pero entiendo la queja de Solskjaer porque es un absurdo que cuatro equipos tengan ocho días y los otros tengan seis porque bastante comprimido está el calendario, lo normal es que no hubiera diferencias y penaliza a los que jugamos el miércoles, que algo jugaremos el martes, me parece algo lógico".