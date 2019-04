Valverde: "El talento de Arturo Vidal es mérito suyo"

El técnico de Barcelona volvió a elogiar el presente del volante chileno. Además, reconoció la fortaleza de Guillermo Maripán en la zaga del Alavés.

afronta este martes un duelo trascendental en sus aspiraciones de alzar su 26º título. El cuadro catalán visita al Deportivo buscando dar el golpe a falta de cuatro jornadas. Y es que en caso de ganar en Mendizorroza y si , su perseguidor, cae en su duelo del miércoles ante , el Barça celebraría de manera anticipada.

Además, los actuales líderes con 77 unidades cuentan con el aliciente de que los albiazules atraviesan el peor momento de la temporada: acumulan cinco partidos sin ganar. Pese a ello, el equipo de Abelardo Fernández mantiene opciones para trepar a la séptima plaza que otorga la clasificación para las rondas previas de la .

Y previo a este compromiso, válido por la 34 jornada del certamen hispano, el técnico Ernesto Valverde volvió a elogiar el presente de Arturo Vidal, quien está a un paso de sumar su octava corona liguera en línea tras las conseguidas en la , con , y en la , con Bayern Munich.

Consultado sobre el rendimiento del volante chileno, que fue titular en la pasada victoria sobre , recibiendo una sonora ovación por parte de la afición que asistió al Camp Nou, el Txingurri reconoció que "la culpa de todo, la responsabilidad es del jugador. Los entrenadores lo que hacemos es ponerles o no, facilitarles que puedan aportar cosas al equipo y se sientan bien, pero al final son ellos los que están en el campo y juegan. El talento de Arturo y Dembélé lo llevan dentro y es mérito suyo", dijo en rueda de prensa.

Al mismo tiempo que tuvo palabras para Guillermo Maripán. El ex vive un gran momento en la escuadra que será local pero no actuaría por un esguince de grado I en su tobillo derecho. "Creo que mañana no va a jugar. El Alavés basa su fortaleza en la línea defensiva. Está haciendo una buena temporada igual que los centrales de su equipo", reconoció Valverde.

Finalmente, respecto al cruce, el DT sostuvo que “será un partido duro. Son un equipo que defiende bien y que nos suele costar. Es cierto que no están en una racha positiva, pero están haciendo una gran temporada".

Y sobre las rotaciones, anticipó que "me preguntan mucho sobre si queremos cerrar ya la Liga. Eso es lo que queremos todos, está en nuestras manos. Ya veremos si somos capaces de hacerlo y mañana es un partido que nos viene muy seguido del anterior, venimos de semanas intensas y es posible que haya novedades".

"Es importante ganar la Liga. Para nosotros y para cualquiera. Aquí somos muy estupendos. Queremos ganar mañana y cerrar cuanto antes el título. Jugamos contra un equipo que se juega cosas y será muy complicado. El objetivo está claro. Es verdad que cuando la Liga la llevas justa y la peleas hasta última hora o la ganas por sorpresa parece que es una alegría superior; sin embargo, cuando vas muy sobrado al final parece que sea lo previsible. En este caso convertir un título en algo previsible es una gran victoria. No es lo habitual, lo normal es que los rivales te lleven hasta el final", cerró.