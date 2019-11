Valverde, el Barcelona y cuando ganar no es suficiente

Me dijo un entrenador experto que cuando les contratan nadie les explica por qué y al final a todos les contratan para una cosa: ganar. Ganar, independientemente de cual sea el proyecto y su forma de ver el fútbol. Por eso el que más gana tiene más fácil que le contraten y por eso a Mourinho lo ha contratado el aunque esté obsoleto.

Digo todo esto para responder a la gran pregunta que se hace la gente: ¿por qué el contrató a Valverde? ¿Creían en sus condiciones, por su manera de ser, de entrenar, de plantear los partidos? Le han ido fichando absolutamente de todo y ya el colmo fue lo que pasó en cuando sacó a toda su tribus de delanteros para rematar.

¿Estamos juzgando a Valverde por lo que hace o por los títulos? Me parece que Valverde es un gran entrenador pero no puede ser que le fichen los jugadores por su lado y después les digan que se las apañe para ponerlos. A los entrenadores hay que decirles por qué los han fichado porque, si sólo los fichan para ganar, valen todos. Valverde gana y por eso no hay que criticarlo.