Valverde: "Es difícil sacarle a Dembélé palabras en castellano. No creo que sea una frase muy larga"

Ernesto Valverde habló en la rueda de prensa posterior al Barcelona - Sevilla sobre la expulsión de Dembelé

El entrenador del FC , Ernesto Valverde, habló en la rueda de prensa posterior al FC Barcelona 4-0 sobre la expulsión de Ousmané Dembelé y de todo lo que rodeó a la holgada victoria de su equipo en el Camp Nou.

-Valoración del partido: "Era un partido complicado e importante para nosotros. El primer tiempo el marcador es bastante abultado para como fue el partido. Han perdonado mucho porque han tenido muchas ocasiones. Esto es lo que es. Planteaban un partido de presión, de dejar espacios, y nosotros hemos tenido más pegada. Ahí ha estado la clave"

-¿Qué sucedió con las constantes ocasiones del Sevilla en los primeros 25 minutos?: "Un poco de todo. Un equipo no juega solo. Ellos estaban frescos. Tuvieron un partido el jueves, pero el equipo era nuevo. Estaban frescos y nos crearon problemas, sobre todo por los costados"

-Araujo y Dembelé, expulsados: "Eso es el criterio del árbitro a la hora de valorar las faltas y todo este tipo de cosa. La expulsón de Araújo, que era su debut... A mí no me parecía falta. Lo de Dembélé es un misterio".

-¿Qué sucedió con Dembelé y el colegiado? : "Es difícil sacarle a Dembélé palabras en castellano. No he hablado con él pero no creo que sea una frase demasiado larga"

-Messi y su primer gol de la temporada, uno más: "Desde luego para nosotros es una buena noticia que haya jugadores que se sumen a la faceta goleadora. Leo acapara goles y cuando vaya cogiendo la forma estará más cerca del gol pero es bueno para nosotros que haya jugadores que metan más goles".