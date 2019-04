Valverde destaca el liderazgo de Arturo Vidal: "Le da igual jugar en Old Trafford o Huesca"

El técnico del Barcelona llenó de elogios al volante chileno previo al cruce ante Manchester United por cuartos de final de la Champions League.

Arturo Vidal ya tiene a a sus pies. El volante chileno volvió a ser figura en el equipo de Ernesto Valverde, en el que volvió a cautivar a los fanáticos y a la opinión especializada por el despliegue y el carácter que desplegó en los 90 minutos en que estuvo en el campo de juego en su visita al .

Y previo al cruce ante , por la vuelta de los cuartos de final de la , el técnico del conjunto catalán destacó el liderazgo del ex Bayern Munich.

"No es difícil mantener a Arturo enchufado, le da igual jugar en Old Trafford o Huesca, lo da todo y es una garantía para nosotros, es verdad que muchas veces no participa de entrada pero juega mucho, para mí está siendo un jugador fundamental", dijo el Txingurri en rueda de prensa.

Cabe recordar que la escuadra del seleccionado nacional buscará este martes su boleto a semifinales: en la ida logró un 0-1, por lo que tiene más chances de abrochar la eliminatoria en el Camp Nou, en un duelo donde también verá acción Alexis Sánchez.

El Niño Maravilla entró en la convocatoria de Ole Gunnar Solskjaer tras recuperarse de la distensión del ligamento medial de la rodilla que sufrió a comienzos de marzo.

"Somos conscientes del potencial del Manchester United, y tenemos que cerrar bien los espacios para que no tengan opciones. Si disponen de campo para correr, son un equipo muy potente", agregó el DT. "El United ha ganado dos partidos a domicilio en los últimos minutos, tendremos que estar atentos, pero nosotros tenemos que hacer nuestro juego y llevar el partido a nuestro terreno", cerró.