Valverde: "No vamos a pedir perdón por tener a Messi"

El técnico se rindió al argentino tras su nueva exhibición en la victoria frente al Manchester United que selló el pase a semifinales de la Champions.

El ya está en semifinales de la UEFA tras vencer por 3-0 al en el duelo de vuelta de los cuartos de final con una nueva exhibición de Lionel Messi y Ernesto Valverde se rindió al argentino. "No vamos a pedir perdón por tener a Messi. Messi siempre va a aparecer en los partidos señalados. Cuando está así, es imparable", comentó.

"El Manchester United ha hecho una primera jugada al larguero y eso nos descolocó. Pero solo fueron 5 minutos. Esto es la Champions y nadie está seguro. No hay ningún resultado en la ida que te garantice nada", añadía para analizar el encuentro ante los Red Devils.

El artículo sigue a continuación

Asimismo, el técnico trató de quitar hierro al polémico gesto con el que Philippe Coutinho celebró el tercer gol del partido: "No sé qué significa el gesto de Coutinho. La respuesta la tiene él. Me quedo con el golazo que ha marcado".

Sobre el , rival en semifinales, apuntaba que "teniendo en cuenta lo que está haciendo el Ajax no sé que es mejor, que esté el Ajax o que estuviese la Juve. ¿Cristiano? No me fijo en nombres propios, me fijo más en equipos".

Valverde reconoció que la Champions es uno de los grandes objetivos de la temporada: "Teníamos mucha ilusión en esta eliminatoria. Hacía tiempo que no estábamos en semifinales. Ahora nos encantaría llegar a la final. Estamos confiados, pero sabemos que cinco minutos malos te pueden dejar fuera".