Valverde: "Correré hasta que las piernas me revienten"

Fede Valverde fue una de las novedades en el once del Real Madrid ante el Granada y fue uno de los mejores de los blancos

El ha conseguido una victoria importante ante el . El cuadro dirigido por Zinedine Zidane continúa una semana más al frente de la tabla de la Liga Santander, donde empieza a dejar atrás a sus más inmediatos perseguidores. Ante el equipo nazarí, una de las claves fue una de las novedades en el XI. Fede Valverde fue uno de los hombres de un encuentro que en la segunda parte se empezó a complicar para los merengues con los dos goles andaluces.

Ahí tuvo un papel esencial el centrocampista uruguayo, que ayudó a contener las incursiones del Granada. No solo eso, también dio una asistencia en el segundo gol de la jornada para los locales, que fue obra del belga Eden Hazard. Tras el encuentro, Valverde pasó por zona mixta donde atendió a los medios de comunicación y analizó lo que había sido el partido, entre otras cuestiones.

"Obviamente que estoy feliz, contento por el triunfo más que nada. Es un plus aportar lo que sé y siempre trato de aportar el máximo. Voy a correr siempre hasta que las piernas me revienten. Hoy jugamos un buen partido, el míster me da confianza y me siento tranquilo y contento", analizaba el chárrua sobre lo que había supuesto el duelo ante una de las revelaciones de la temporada en el torneo de la regularidad.

Otro de los detalles que se hizo hincapié en la comparecencia de Valverde fue en la presión, sobre todo tras los goles. En ese sentido, Valverde no se mordió la lengua y se sinceró sobre ese aspecto del juego.

"Sí, es lo que estamos trabajando con el míster, presionar en campo rival. Hoy funcionó de la mejor manera. Es importante porque nos deja líderes solos", expresaba el que fue una de las sorpresas de Zidane en el once, dejando a Modric en el banquillo. Parecía una apuesta arriesgada, pero terminó funcionando.

Además, Valverde también se refirió a las críticas que desde el inicio de la temporada llegaban al vestuario. Fue contundente al hablar del tema. "No entiendo las críticas. Ustedes sabrán. Tenemos claros los objetivos que tenemos. A veces se inventan cosas que no pasan en el vestuario. Solamente hemos empatado con el Brujas, se nos escaparon los tres puntos en París, pero somos líderes en , en Champions todavía quedan partidos y apuntamos a lo mejor. ¿Debate de la portería? Soy centrocampista, a mí eso no me incumbe", comentaba.

Para terminar, Valverde quiso hacer un análisis del encuentro que acababan de disputar. "Nos relajamos un poco y no tiene que pasar. Se han puesto 3-2 y es sufrimiento que no hay que pasar pero nos vamos al parón líderes y hay que seguir para adelante", finalizaba Valverde.