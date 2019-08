Valverde: “Claro que contamos con Coutinho”

El entrenador del Barcelona se refirió también a la situación de Neymar: “Parece que me persigue. No sé lo que va a pasar”.

Luego del triunfo frente al Napoli por 2 a 1, en Miami, Ernesto Valverde se dirigió a la rueda de prensa para intentar esfumar algunas dudas y agrandar otras en este mercado de pases que está entrando en la última recta. “Claro que contamos con Coutinho. No sabemos qué va a pasar, pero hoy no ha jugado porque sólo lleva dos entrenamientos, como Arturo Vidal y Arthur”, señaló el entrenador del para referirse a la situación del ex- .

“Coutinho está con nosotros y contamos con él”, agregó el DT, intentando cerrar este asunto de una vez por todas: “Pensamos que seguirá con nosotros. Sé que se habla de muchas cosas y se seguirá hablando mientras las ventanas de fichajes se mantengan abiertas, pero es un jugador nuestro, que nos ha ayudado mucho y que esperamos que nos siga ayudando”.

Con respecto a la posible llegada de Neymar, Valverde se mostró más dubitativo, agrandando la confusión: “La última vez que vine a este estadio (en Miami), tuve que contestar un montón de preguntas sobre Neymar. Dos años después, es lo mismo otra vez. Parece que me persigue. No sé lo que va a pasar”.

Y, por otra parte, el técnico azulgrana se animó a hacer un pequeño balance de la pretemporada: “Nos queda un partido. Es una semana atípica por el viaje y por los dos duelos tan seguidos. Más o menos, el perfil del equipo lo tengo claro. Nos tenemos que adecuar a la pretemporada que tenemos y en función de eso vamos intentando hacerlo lo mejor posible. Queremos llegar contra el Athletic con garantías”.