Valladares confesó divisiones en el plantel de Sudáfrica 2010

El histórico arquero del seleccionado catracho habló de malas relaciones entre los jugadores y que "eso generó desconfianza" dentro de la cancha.

Noel Valladares recordará por siempre el Mundial de 2010 por una atajada memorable contra , aunque para el exarquero también queda el registro de una mala convivencia dentro de aquel plantel.

"Básicamente la relación entre cada uno de los que llegamos en ese momento no estaba como muy bien y eso generó desconfianza, muchas cuestiones que lastimosamente las pagamos caro y es parte del pasado que no son recuerdos gratos que no vale la pena traerlos a la memoria", señaló a Radio Suprema.

"Sinceramente ese es un Mundial que hasta mucho hicimos así como íbamos. Yo digo que si se pudo haber hecho algo mejor, incluso así como llegamos con los lesionados", amplió Valladares.

Honduras participó del Grupo H en la Copa del Mundo y se fue sin marcar goles. Perdió 1-0 en el debut con Chile, cayo 2-0 frente a e igualó 0-0 contra .

"Cuando en un equipo no hay unidad, aquella camaradería, humildad, familiaridad entre los jugadores y es muy difícil. Ya en el campo si un jugador te cae mal, prefieres tirar la pelota para otro lado, ya que no le hablás, así cualquier equipo ya puede tener a Messi, a Cristiano Ronaldo no se va a hacer nada", dijo.