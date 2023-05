Valencia vs. Real Madrid en directo: resultado, alineaciones, polémicas, reacciones y ruedas de prensa del partido de La Liga 2022-2023

Un gol de Diego López dio la victoria al Valencia. Vinicius fue expulsado

El Valencia Club de Fútbol se impuso por 1-0 al Real Madrid en un partido en el que pasó de todo. Diego López, tras un despiste de Mendy, hizo el único gol del partido y dio los tres puntos al equipo de Baraja. Con 40 puntos, el equipo ché roza la salvación.

El Real Madrid salió con otra actitud al segundo tiempo y tuvo contra las cuerdas a un Valencia que encontró en Mamardashvili a su héroe. El georgiano realizó varias paradas de mérito, sobre todo en el descuento, para evitar el empate y lograr los tres puntos.

Juega al GOAL Challenge del juego de Fantasy Kickbase y gana premios espectaculares: te puedes registrar aquí

A destacar dos situaciones más del partido. Alrededor del minuto 70, Vinicius se quejó de gritos e insultos racistas desde la grada y señaló a un aficionado del Valencia. El partido estuvo parado durante varios minutos y pidieron por megafonía que no se profirieran ese tipo de insultos.

Luego, en el descuento, se produjo una tangana en la que Vinicius acabó expulsado después de soltar la mano sobre Hugo Duro dándole en la cara. Eso sí, el colegiado solo expulsó al brasileño cuando el atacante español le agarró del cuello durante varios segundos antes de que soltase el brazo.

Puedes suscribirte a DAZN a partir de 18,99€ al mes para ver LaLiga 2022-2023

Reacciones y curiosidades del Valencia vs. Real Madrid de la Liga 2022-2023

Ancelotti, tras el partido

Tema Vinicius. "He hablado con él. El ambiente era muy malo, le he preguntado si quería continuar. El hecho de tener que quitarlo porque el ambiente es racista no me parece bien. Nunca me había pasado, así no. Es inaceptable. La Liga española tiene un problema y no es Vinicius. Vinicius es la víctima de un problema muy grave. ¿Qué hay que hacer? Yo no soy el más indicado sobre qué se tiene que hacer. No se puede jugar al fútbol así. Diría lo mismo si hubiéramos ganado. El racismo no tiene que existir, la única manera es acabar el partido".

Solución. "¿Diez denuncias de antiviolencia? ¿Qué ha pasado? Para mí la solución es parar el partido. Esto no puede continuar, es imposible. El jugador que recibe más faltas y más insultos. Le he dicho al árbitro que le iba a quitar. Cuando le han sacado la tarjeta roja todos le han llamado "mono, mono, mono". Estoy muy triste, nunca me había pasado.

Vestuario. "Todos estamos con él. Vinicius está triste, lo único que quiere es jugar al fútbol. No está enfadado, está triste".

Partido histórico. "Para mí se tendría que haber parado el partido, no ha sido una persona, aquí un estadio se ha vuelto loco".

El aficionado. "No sé si le han detenido. Yo tampoco había nunca esto. Como nunca había visto a un estadio entero haciendo gritos racistas, no lo había visto".

Los gestos de Vinicius. "Claro, sobre todo los jóvenes tenemos que mejorar. Tenemos que tener en cuenta que cuando te insulta un estadio los jóvenes no son fríos. Los jugadores y los compañeros lo apoyan en todo".

No ha sido mono, ha sido tonto. "¿Tonto? El árbitro ha parado el partido para activar el protocolo de racismo. No porque le llamasen tonto. Si no lo tenéis claro, habláis con el árbitro".

Ceballos, tras el partido

"Tendríamos que haber hecho mucho más. Nos ha faltado actitud. En los primeros 45 minutos no estuvimos bien. No podemos pasearnos por los campos de España".

"Vinicius es un jugador al que tenemos que cuidar. Si seguimos así no sé dónde vamos a llegar. Es un baluarte de LaLiga".

"El míster le ha preguntado si quería seguir jugando y Vinicius ha querido seguir ayudando al equipo".

Justin Kluivert, tras el partido

"Estamos muy felices. Otra vez tres puntos con el equipo muy bien".

"Mamardashvili para mí ha sido el MVP hoy. Ha hecho muy buenas paradas".

"¿Insultos racistas? No puede pasar, muy mal. Pedimos disculpas de parte del Valencia. Esto no es fútbol".

Minuto a minuto

Minuto 106. ¡Final del partido!

Minuto 96. Roja a Vinicius. Tras una trifulca, De Burgos Bengoetxea decide expulsar a Vinicius.

Minuto 93. ¡Otra más de Mamardashvili! Tiro de falta de Kroos al palo del portero y el georgiano realiza una sensacional parada.

Minuto 91. ¡Paradón de Mamardashvili! Benzema se la dejó a Valverde pero el georgiano sacó una mano espectacular.

Minuto 90. 10 minutos de descuento.

Minuto 86. Entran Valverde y Carvajal por Tchouaméni y Mendy.

Minuto 83. Gol anulado a Justin Kluivert por fuera de juego.

Minuto 72. Ha estado detenido durante unos minutos el partido debido a que Vinicius se quejaba de que un aficionado le había proferido un insulto de índole racista. De Burgos Bengoetxea avisó para que por megafonía pidiesen que cesaran los insultos.

Minuto 67. ¡La tuvo de nuevo Rodrygo! Le cayó la pelota dentro del área y el brasileño remató con todo pero Mamardashvili la toca y desvía a córner. No lo vio el árbitro que pitó puerta.

Minuto 63. Entran Kroos y Modric por Asensio y Ceballos.

Minuto 57. Entran Foulquier y Samuel Lino por Cavani y Diego López.

Minuto 55. ¡La tuvo Rodrygo! Primera acción de peligro de verdad del Real Madrid con un disparo del brasileño que desvió bien Mamardashvili.

Minuto 53. ¡Otra más de Courtois! No midió bien Rüdiger, se llevó la pelota Kluivert, habilitó a Diego López que tras recortar, remató pero se encontró con el muro belga.

Minuto 47. ¡La tuvo Asensio! Ha comenzado con otra cara el Real Madrid. Asistió Lucas Vázquez para Asensio que se llenó de balón y remató fuera.

Minuto 46. ¡Comienza la segunda mitad! Entra Rodrygo por Camavinga.

¡Descanso!

Minuto 45. ¡Doble parada de Courtois! Javi Guerra lo intentó, el belga paró, el rechace le volvió a caer y Courtois realizó una gran parada para evitar el 2-0.

Minuto 40. ¡La tuvo Vinicius! Buen centro de Asensio y el cabezazo del brasileño no vio puerta.

Minuto 33. ¡Gol de Diego López! Jugada larga del Valencia que acaba con pase raso al segundo palo de Kluivert que Diego López caza para batir a Courtois. Mal Mendy que no siguió la jugada y el canterano ché le ganó en la acción.

Minuto 30. Lo intentó Benzema tras libre indirecto pero le salió un chut centrado que atrapó sin problemas Mamardashvili.

Minuto 25. Ha tomado el timón del partido el Real Madrid que ha metido al Valencia en su campo pero no logra el equipo de Ancelotti tener ocasiones.

Minuto 11. Ha comenzado el partido bastante abierto, con los dos equipos buscando la meta contraria. Un poco mejor el Valencia hasta ahora.

Minuto 2. ¡Casi llega Diego López! Centro de Gayà y el canterano no llega por poco. Pedía penalti Cavani de Tchouaméni pero no hubo nada.

Minuto 1. ¡Comienza el partido!

18:15 | Se retiran los jugadores a vestuarios para recibir las últimas instrucciones previas al partido

18:00 | Los 22 protagonistas ya se encuentran calentando sobre el césped

17:45 | Ya calientan los porteros de ambos equipos sobre el verde de Mestalla.

17:20 | Once confirmado del Valencia

16:40 | Once confirmado del Real Madrid

La previa de GOAL del Valencia vs. Real Madrid de La Liga 2022-2023

El Valencia ha perdido sus últimos cuatro partidos ante el Real Madrid en LaLiga y solo una vez ha encadenado cinco derrotas seguidas ante los blancos en la competición en el siglo XXI, en noviembre de 2011 con Unai Emery como entrenador.

El Real Madrid ganó en su última visita al Valencia en LaLiga, 1-2 en septiembre de 2021, tras haber ganado solo en uno de sus anteriores siete encuentros fuera de casa ante los che en la competición (2E 4D), y la última vez que enlazó victorias consecutivas en Mestalla en la máxima categoría fue en diciembre de 2013 (5V).

El Real Madrid perdió en su última visita a un equipo de la Comunidad Valenciana en LaLiga, 2-1 ante el Villarreal en enero de 2023, tras haber puntuado en cada una de sus anteriores siete (3V 4E), y no pierde dos seguidos en esa comunidad en la competición desde mayo de 2009 (2D).

El Valencia ha ganado tres de sus últimos cinco encuentros en LaLiga (1E 1D), tantas victorias como en sus anteriores 21 partidos en la máxima categoría (3V 5E 13D).

El Real Madrid ha perdido siete de los 34 partidos que ha disputado en LaLiga 2022/23 (22V 5E), su segunda cifra más alta a estas alturas de temporada en la competición en las últimas 15 campañas (nueve en la 2018/19 – 20V 5E).

Desde que comenzó el mes de marzo, el Real Madrid tiene un porcentaje de acierto a gol del 5.6% como visitante en LaLiga, el quinto más bajo de un equipo a domicilio en este período.

José Gayá, del Valencia, es el defensa que ha creado más ocasiones de gol en LaLiga esta temporada (52).

Marco Asensio, autor del gol de la victoria del Real Madrid en el último encuentro liguero ante el Getafe (1-0), ha participado en 15 goles en 28 partidos en LaLiga 2022/23 (nueve goles y seis asistencias), su cifra más alta en una misma campaña en la competición.

Samuel Lino ha anotado tres goles en total en sus últimos cinco encuentros con el Valencia en LaLiga, un gol más que en sus anteriores 29 partidos en la máxima categoría.

Rubén Baraja va a dirigir su primer encuentro ante el Real Madrid en LaLiga – como jugador ganó su último encuentro en Mestalla ante los blancos en la competición, 3-0 en mayo de 2009, partido en el que anotó el tercer y último gol de su equipo.

PARTIDO Valencia vs. Real Madrid FECHA Domingo, 21 de mayo de 2023 ESTADIO Mestalla HORARIO 18:30

¿Dónde ver en directo el Valencia vs. Real Madrid?

ZONA CANAL HORARIO España Movistar LaLiga Movistar LaLiga 2 Movistar LaLiga UHD LaLiga TV Bar 18:30 Sudamérica Star+ ESPN ARG: 13:30

CHI: 13:30

COL: 11:30 México SKY Sports 10:30

Alineaciones del Valencia vs. Real Madrid

Valencia (4-3-3): Mamardashvili; Thierry, Cömert, Özkacar, Gayà; Nico González, Javi Guerra, Almeida; Kluivert, Diego López y Cavani.

Real Sociedad (4-3-3): Courtois; Lucas Vázquez, Militao, Rüdiger, Mendy, Tchouaméni, Camavinga, Ceballos; Asensio, Vinicius y Benzema.