Valencia CF: Se cumplen 40 años de la Recopa de Bruselas

Tal día como hoy, hace 40 años, el Valencia alcanzó la gloria en Bruselas, con Di Stéfano en el banquillo

Fue “La Batalla de Bruselas”. El 14 de mayo de 1980, el estadio Heysel estrenaba el marcador más grande de Europa para acoger el choque de trenes entre el Valencia CF y el Arsenal de Londres. Con Alfredo Di Stéfano en el banquillo y con el “Matador” Mario Alberto Kempes como hombre-clave del equipo, los chés se alzaron con el título continental en una final épica, que pasará a los anales de la historia del ya extinto torneo de los campeones de Copa. Dos mil aficionados arroparon al equipo ché en una final en la que se vendieron los 40.000 boletos.

El londinense tenía un equipazo y presentó una alineación espectacular, con estrellas del calibre de Liam Brady, Graham Rix, Stapleton o Pat Jennings. Por su parte, el CF, con Di Stéfano al mando, alineo a Carlos Pereira, Pepe Carrete, Ricardo Arias, Miguel Tendillo, Manolo Botubot, Daniel Solsona, Rainer Bonhof, Javier Subirats (Ángel Castellanos, m.112), Enrique Saura, Mario Kempes y Pablo Rodríguez.El partido fue espeso. Después de tres horas de duración y sin goles en el marcador, con un 0-0 inamovible incluso en la prórroga, españoles e ingleses tuvieron que ir a tanda de penaltis.

Los dos mejores de cada equipo chutaron primero y ambos fallaron. Kempes abrió el fuego y detuvo Jennings; después Brady disparó y detuvo Pereira. Luego los ingleses marcaron todos sus penaltis. El Valencia, también. Anotaron Solsona, Pablo, Castellanos, Bonhof y Arias. El desenlace final llegó cuando Graham Rix chutó y Pereira adivinó sus intenciones, sacando una mano que hacía campeón al Valencia CF. Entonces estalló una enorme traca en el estadio Heysel y Pereira salió del campo a hombros de sus compañeros.

Di Stéfano estaba exultante: “Menudo alegrón, lo pasé mal, con el fallo de Kempes pensé que si el mejor pateador fallaba, estábamos apañados…pero le dimos vuelta y somos campeones”. La euforia de desató en el vestuario ché. Solsona se abrazaba a sus compañeros, Kempes no paraba de sonreír y explicaba que “me marcaron muy bien”, Tendillo comentaba que “había salido todo redondo en los penaltis” y el héroe, el portero Pereira, comentaba que el míster “me había dicho que me tirase a mi izquierda y acertó”. Y Ramos Costa, el presidente ché, acertó al decir que había sido “una noche inolvidable, histórica para este club”. Así fue. Sin duda, la de Bruselas fue una de las noches más mágicas para el valencianismo.