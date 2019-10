Valdano: "El Real Madrid encontrará en Raúl a su Guardiola, a su Simeone"

En su columna semanal de 'El País', Jorge Valdano analizó la figura de Raúl como entrenador del Real Madrid Castilla

Raúl González sigue progresando en su carrera como entrenador. La leyenda del fútbol español y del comenzó con algunos altibajos su etapa en el Real Madrid, y se encuentra peleando para entrar en los puestos de ascenso a Segunda.

Si hay alguien que conoce el ex-delantero merengue es Jorge Valdano. El argentino fue el técnico que hizo debutar al madrileño en la máxima categoría en 1994, y analiza a su antiguo pupilo en su columna semanal del diario 'El País'.

No te pierdas a Mou, CR7 y Neymar, The Making Of, en exclusiva por DAZN. ¡Suscríbete ahora, tienes un mes de prueba gratis!

"Se está incubando un entrenador que, si el club sabe cuidar, le servirá para expresar durante años el carácter que el Madrid necesita para superar las presiones mediáticas, el ambiente crispado y las expectativas desproporcionadas con las que el Madrid convive", escribió Valdano en su artículo, titulado 'El futuro se llama Raúl'.

Uno de los temas que más se han discutido en los últimos años del Real Madrid es su estilo de juego. Valdano, a pesar de que reconoce que también discutió el estilo del club, admite que cuando conoció a Raúl encontró "cimientos teóricos que despejaran el misterio".

Comienza la era de Raúl en el Real Madrid Castilla

El estilo del Madrid estuvo en discusión desde el principio de los tiempos y aún hoy es motivo de controversias. También a mí me resultaba difícil encontrar cimientos teóricos que despejaran el misterio, hasta que conocí a Raúl y, con él, la esencia del club. No me resolvió el enigma con palabras, sino con hechos. Nadie ha sintonizado mejor con la sensibilidad media de los madridistas y, para comprobarlo, basta con mirar lo que provoca: con Raúl cerca, el Bernabéu es otra cosa. El estilo debe tener un trasfondo ético que está implícito en la carrera de Raúl como futbolista y explícito hasta en el himno del club. Lo dicho, Raúl implementa lo que el madridismo inspira", comenta.

El Real Madrid anuncia a Raúl como nuevo entrenador del Castilla

También señala el ahora analista y comentarista que Raúl es "castellano hasta la médula". "Recio, insistente, sacrificado, serio, pragmático, competitivo... Esa capacidad para exprimir hasta la última gota de sudor la pone al servicio de un fútbol ambicioso. El Madrid siempre fue de los jugadores. Compra calidad y le exige lucha. Como Raúl, sabe qué avergüenza y qué enorgullece a un madridista, será implacable a la hora de exigir", analizaba.

El artículo sigue a continuación

Y lo más importante, señala que el Real Madrid puede haber encontrado su entrenador tipo. Así como el Atlético tiene a Simeone o el tuvo a Guardiola, Valdano indica que Raúl puede ser lo que está buscando el cuadro de la capital de .

"No permitirá que nadie interfiera en su idea de club porque tiene una seguridad granítica en su instinto madridista. Creo que el Madrid, en Raúl, encontrará a su Guardiola, a su Simeone; esto es, la personificación del carácter institucional. ¿Mourinho, Allegri...? Empecemos por respetar a Zidane y, si hablamos de futuro, que nadie olvide a Raúl, que es la mejor manera de respetar al Madrid", finalizó.