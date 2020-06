Valdano apuesta por el futuro de La Roja: "Se está acabando una generación, no Chile"

El argentino no duda de que Aránguiz es el mejor por su presente, y anticipa que los jóvenes se inspirarán en los bicampeones para lograr más éxitos.

El histórico Jorge Valdano confía en la Selección chilena, pese a que los bicampeones ya entraron en la recta final de su carrera. Según el ex jugador y entrenador del , "se está acabando una generación, no ".

En esa línea, agregó en La Tercera que "esa generación provocará seguramente emulaciones de los jóvenes y, sobre todo, un afán competitivo nuevo. Hay una serie de consecuencias que impactan en las siguientes generaciones. Las Copas América que ganó esta excepcional generación chilena dejará una huella que favorecerá a los que vienen".

Valdano está mirando la y se ha sorprendido tanto con Charles Aránguiz que lo considera el mejor entre sus compatriotas. Admitió que "ahora que vemos fútbol alemán, este chico del Leverkusen. Aránguiz está jugando muy bien y con un campo de acción muy grande. Para mí hoy es el número uno de los jugadores chilenos. Y si no el uno, por ahí andaremos. Un futbolista con un impacto grande en los partidos".

Sobre Alexis Sánchez, que retorna este fin de semana a competir con el Inter, dijo que "era un jugador muy rápido, muy explosivo, y eso el tiempo lo va consumiendo. Su trayectoria ha sido larga y exitosa. No creo que esto que le está ocurriendo pueda marcar el recuerdo que tengamos de Alexis. Pero se tiene que beber hasta su última gota de fútbol. Esta profesión hay que disfrutarla hasta el último minuto".

"Alexis es un jugador magnífico, pero creo que en Barcelona, más que disfrutar del fútbol, lo sufrió"

Y de Arturo Vidal, a quien considera un guerrero, redondeó que "no tiene nada que ver con el estilo que le reconocemos al y, sin embargo, juega desacomplejado, como si no le importara . Son muchos los jugadores que llegan de afuera, no tienen ese estilo y terminan sintiéndose cuerpos extraños dentro de esa estructura. Bueno, pues Vidal parece cómodo en lo personal y en lo futbolístico".