Vaclik, lesionado: Qué tiene, cuánto tiempo estará de baja, qué partidos se perdería con el Sevilla y por qué no juega contra el Chelsea

El portero checo se ha lesionado en el calentamiento y como Bono sufre coronavirus le ha tenido que sustituir el canterano Alfonso Pastor.

Contratiempos en la portería del . Thomas Vaclik se ha lesionado este miércoles en el calentamiento del partido del club de Nervión ante el en la quinta jornada de la fase de grupos de la UEFA .

El meta checo estaba llamado a ser titular tal y como anunciaron la UEFA y el club de Nervión pero finalmente le sustituyo el canterano Alfonso Pastor. No está teniendo suerte el Sevilla con los porteros, ya que Bono también es baja por sufrir coronavirus y el tercer portero, el también canterano Javi Díaz, no está inscrito en la competición por no cumplir las condicioens que exige la UEFA.

Vaclik, lesionado: Qué tiene

El Sevilla no ha facilitado el parte médico del jugador checo, que ya sufrió una lesión en el tramo final de la temporada pasada en la rodilla que provocó que Bono fuera titular en la fase final de la en la que el Sevilla acabó siendo campeón.

Cuánto tiempo estará de baja, qué partidos se perdería con el Sevilla

A la espera de conocer más detalles de su dolencia, Vaclik sería duda para jugar contra el el próximo sábado en el partido de la 12ª jornada de . Si Bono no diera negativo antes del partido, Javi Díaz o Alfonso Pastor pelearían por ser el cancerbero titular.