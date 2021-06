El uno por uno de los debutantes de la Selección argentina ante Chile

Emiliano Martínez, Cristian Romero, Julián Álvarez y Nahuel Molina Lucero tuvieron su presentación en la mayor. El Cuti, el gran destacado.

No hay dudas de que la Selección argentina atraviesa una etapa de recambio. No lo dice solo Lionel Scaloni, sino también Lionel Messi. Y si bien parece empezar a aparecer un once más propio del nuevo entrenador, la renovación no se queda solo en palabras: ante Chile, el combinado nacional tuvo, de arranque, dos debutantes y, en el complemento, ingresaron dos más. A menos de dos semanas del arranque de la Copa América, el DT sigue buscando. Y, quizás, algo haya encontrado.

Emiliano Martínez y Cristian Romero fueron quienes tuvieron su presentación en la mayor como titulares, mientras que en el segundo tiempo entraron Julián Álvarez en lugar de Ángel Di María y Nahuel Molina Lucero en reemplazo de Juan Foyth. De todos ellos, quien más y mejor se destacó fue el Cuti, la gran sorpresa del cuerpo técnico que aprovechó a pleno su oportunidad y parece haberse ganado un lugar entre los once.

CRISTIAN ROMERO

Romero no solo fue la gran sorpresa en la lista de convocados, sino cuando Scaloni lo confirmó entre los titulares durante la última conferencia de prensa previa al partido. El convencimiento del DT se justificó apenas unas horas después en Santiago del Estero: el central de 23 años jugó como si tuviera un centenar de partidos en el seleccionado y se bancó las luchas mano a mano con Alexis Sánchez y Eduardo Vargas. Cometió apenas una infracción, fue el segundo futbolista que más pases dio (62), el tercero que más tocó en campo contrario (53) y tuvo un 85% de precisión. Pero además, tuvo cinco recuperaciones y tres intercepciones de las 10 disputas de balón totales y fue le que más veces ganó de cabeza (en 7 oportunidades), de lo mejorcito en cuanto a estadísticas defensivas.

EMILIANO MARTÍNEZ

Dibu fue otro de los que tuvo su presentación, a pesar de haber sido convocado en otras oportunidades. No tuvo demasiado trabajo y cumplió en las pocas oportunidades que La Roja llegó al área rival, especialmente a través de la pelota parada. Sin embargo, allí puede endilgársele el único error de la noche: si bien el gol del empate de Alexis Sánchez es en gran medida un error en conjunto de toda la defensa, el arquero no reaccionó a tiempo. Le sobró el centro y, luego, fue demasiado tarde para intentar evitar la definición, prácticamente abajo del arco y sin mayor resistencia.

NAHUEL MOLINA LUCERO Y JULIÁN ÁLVAREZ

Ambos ingresaron en la etapa final y no pudieron hacer demasiado para cambiar el partido. Álvarez, de hecho, entró para dar algo más de peso ofensivo, pero se movió más bien por el sector derecho y, más allá de un centro, no tuvo mayor influencia. Lo mismo sucedió con el lateral ex-Boca: si bien abrió un poco más la cancha y dio algo más de verticalidad por su costado, los 10 minutos que jugó no le alcanzaron para tener impacto alguno.