Universidad de Chile vs. Santiago Wanderers: formaciones, día, hora y cómo ver por TV y online

El equipo de Rafael Dudamel buscará recuperarse de la derrota en el Superclásico recibiendo a los Caturros, que solo suman derrotas desde su debut.

Este lunes vuelve a rodar el balón para Universidad de Chile. Por el cierre de la sexta jornada, el equipo que dirige Rafael Dudamel recibe a Santiago Wanderers buscando recuperarse de la caída en el Superclásico frente a Colo Colo, que le significó quedar en el undécimo casillero, merced a cinco puntos. De hecho, la tienda azul solo registra una victoria luego de cuatro partidos disputados (2-1 a Unión Española en la cuarta fecha).

Mientras que la escuadra que comanda Ronald Fuentes también llega necesitada al cruce de El Teniente para poder estrenarse en la tabla de posiciones. Lo anterior, luego de caer como local ante Ñublense alargando su mala racha a cuatro derrotas en fila que los mantiene como colistas.

"No va a ser un partido fácil, a pesar que el rival no ha tenido buenos resultados, es un gran equipo", indicó Ángelo Henríquez en conferencia de prensa. "Hay veces que las cosas no te funcionan y hay que seguir trabajando, pero creo que hemos ido mejorando, en los partidos vamos encontrando más conexiones. Nos falta para estar en la posiciones de arriba peleando el torneo", añadió.

Cabe destacar que en la pasada temporada, los estudiantiles se quedaron con el triunfo en los dos partidos ante los Caturros: en el Elías Figueroa fue 1-2 y en el Nacional 3-0, en aquella emotiva jornada en memoria del histórico Carlos Campos.

CUÁNDO Y DÓNDE ES

PARTIDO U. de Chile - Santiago Wanderers FECHA Lunes, 3 de mayo ESTADIO El Teniente HORA 20:30

CÓMO LLEGAN

LAS PROBABLES FORMACIONES

Universidad de Chile: Fernando de Paul; Yonathan Andía, Osvaldo González, Ramón Arias, Diego Carrasco; Camilo Moya, Gonzalo Espinoza, Marcelo Cañete; Thomas Rodríguez, Ángelo Henríquez y Joaquín Larrivey. DT: Rafael Dudamel.

Santiago Wanderers: Mauricio Viana; Felipe Alvarado, Francisco Alarcón, Daniel González, Víctor Retamal; Matías Marín, Byron Bustamante, Luis García; Néstor Canelón, Sebastián Ubilla y Maicol Cabrera. DT: Ronald Fuentes.

HORA DEL PARTIDO, DÓNDE VERLO POR TV

El partido entre Universidad de Chile y Santiago Wanderers se juega el lunes 3 de mayo a las 20:30 en el Estadio El Teniente sin público por la emergencia sanitaria del coronavirus. El compromiso será transmitido por TNT Sports HD y TNT Sports 2. Vía streaming online, va por Estadio TNT Sports. Además, para los clientes de TNT Sports, se puede mirar en Movistar Play, DirecTV GO, Entel TV o VTR Play.