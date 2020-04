Universidad de Chile sufrió millonarias pérdidas en 2019

El elenco azul registró una pérdida por 3.283 millones de pesos, superando la caída de 2018. El club planea pedir el crédito de la ANFP.

Los malos resultados deportivos de Universidad de en 2019 se trasladaron a sus finanzas. Y es que los azules -que terminaron la temporada en zona de descenso- dieron a conocer su informe caudal el cual reportó un balance con números rojos.

Según reportó El Mercurio, se trata de pérdidas por 3.283 millones de pesos, superando la caída que experimentó en 2018. "Hubo una ganancia de 856 millones de pesos, pero los gastos de administración, entre otras cosas por contrataciones o el pago de una planilla que en su momento costaba 800 millones de pesos sumaron esa cifra negativa", explicó una fuente del club estudiantil al citado medio.

En ese escenario, Azul Azul, concesionaria que rige los destinos de los del CDA, ya le habría comunicado a la ANFP que optará por el millonario crédito que se gestiona para paliar la crisis a causa del Covid-19, aunque todo depende de las condiciones que les entreguen los dirigentes de Quilín.

"Nos anotamos a la espera de saber las condiciones que conlleve el préstamo. De eso depende si finalmente tomamos la ayuda o no", explicaron. La segunda medida económica de emergencia sería disminuir los salarios más altos y de rango medio para mitigar los efectos de la pandemia. "En el club asumen que de no poder evitar el ajuste económico del plantel, la idea es no tocar los salarios más bajos. Solo los más altos y medios sufrirían una merma".

Cabe recordar que hace unos días se supo que Colo Colo experimentó un déficit neto de 1.300 millones de pesos en la pasada campaña. , en tanto, reportó ganancias récord.