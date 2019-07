Universidad de Chile quiere cerrar su plantel con Pablo Aránguiz

Un viejo anhelo azul está en la mira del entrenador Alfredo Arias.

Universidad de Chile busca un tercer nombre para potenciar su plantilla, que buscará remontar posiciones en el Campeonato Nacional y seguir avanzando en Copa , competición en la que lograron adelantarse en su serie de octavos de final vs. Temuco el último domingo.

Tras sumar a Osvaldo González y Marcos Riquelme, en el CDA analizan las fórmulas para conseguir el fichaje de Pablo Aránguiz, mediocampista ofensivo de Chile Sub 23 y , club con el que no vio fútbol desde que regresó de Toulon (fue suplente y no ingresó en tres ocasiones), y con el que suma 562 minutos en la actual .

En El Mercurio señalaron que la U pretende pagar el préstamo del jugador y un sueldo mensual cercano a los 26 millones de pesos chilenos, fórmula para la que necesitarían recursos con las posibles salidas de Ángelo Henríquez y Jonathan Zacaría como eje.

Rocky, el zaguero que llega por Sergio Vittor, en el Aeropuerto de Santiago dijo a Cooperativa estar "convencido de que vamos hacer bien las cosas y vamos a meter al equipo donde se lo merece".