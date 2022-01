Universidad de Chile le cierra la puerta a Marcelo Díaz

El posible retorno de Marcelo Díaz a Universidad de Chile se ve cada día más lejano. Y es que este martes, el gerente deportivo del club, Luis Roggiero, admitió que el actual volante de Libertad no está en los planes del equipo para la temporada 2022.

"Nosotros ya le manifestamos al agente de Marcelo Díaz que estamos buscando a un jugador con distintas características para esa posición en este momento", declaró el ecuatoriano en medio de la presentación de Ronnie Fernández.

"Tenemos perfiles definidos y el gran desafío de armar un plantel es identificar a los jugadores adecuados que nos permitan tener un equilibrio. Felipe (Seymour) cumple con las características que buscamos para su rol y posición", sentenció el dirigente.

Cabe recordar que hace unos días el ex Racing no escondió su deseo de volver a vestir la camiseta de los estudiantiles, con quienes logró un tricampeonato en el fútbol chileno, además de la obstención del histórico título en la Copa Sudamericana 2011. “Tengo un sueño que es volver a la U y ganar la Copa Libertadores. De esa ilusión nadie me saca", señaló en diálogo con TNT Sports.

Lo anterior, previo a que el presidente del Gumarelo, Rubén Di Tore, revelara que el club paraguayo le está buscando rescindir el contrato en conversación con el programa “Fútbol A lo Grande” de radio AM 1080.