Universidad de Chile exige por secretaría un cupo a la Copa Libertadores

El presidente de Azul Azul, José Luis Navarrete, envió una carta a la ANFP en la que argumenta su derecho a recibir el boleto al certamen continental.

El término anticipado del Campeonato Nacional 2019, a raíz de la crisis social y política que vive el país desde el pasado 18 de octubre, dejó en la incógnita el cupo de 4 para la próxima edición de la , que originalmente correspondía al campeón de la Copa Chile.

Y es que este certamen se resolverá en enero próximo entre los semifinalistas , , y . En ese sentido, son tres los equipos que aspiran al boleto: La Calera, en su condición de cuarto del torneo regular (según lo detalla el artículo 80 en las bases), los hispanos y los azules. Esto porque la UC, vigente monarca, se adjudicó el Chile 1, mientras que el Cacique tomará el Chile 2. El acreedor del Chile 3 es , tercer lugar en la tabla.

A raíz de aquello, La Tercera reveló esta jornada que los azules, quienes remataron la competencia en la antepenúltima posición, coqueteando con el descenso, iniciaron las gestiones para conseguir la clasificación al certamen continental por secretaría.

De acuerdo a lo informado por el citado medio, la misiva de 11 cartas -enviada a la dirigencia de la ANFP- está firmada por el presidente de Azul Azul, José Luis Navarrete. En ella, abogan por un mejor desempeño deportivo y disciplinario en la copa, superior al otro equipo involucrado.

"En la U no quisieron jugar las últimas seis fechas del torneo nacional, pero sí postularon por jugar lo que restaba de la Copa Chile. Y ahora, tras no lograr esto último, pretenden asegurarse el cupo Chile 4 por secretaria y, por extensión, los US$ 500 mil que eso garantiza", detallan.

"Los hispanos ya hicieron sus descargos para solicitar la plaza: pide que se le otorgue el cupo por estar igual que la U en la Copa pero mejor que él en el torneo nacional. Navarrete rebate esta teoría y también descarta de la pelea por el cupo a , que también deslizó la posibilidad de quedarse con él por terminar en la cuarta posición del Torneo Nacional", agregan.

Asimismo, revelan la información de la petición, dirigida al presidente Sebastián Moreno. El timonel de los estudiantiles se aferra a los números de su escuadra, en comparación a los del cuadro hispano. "Mientras los dirigidos por Caputto obtuvieron 13 puntos, con cuatro partidos ganados (72,2%), los dirigidos por Fuentes se anotaron con 12 unidades, con tres triunfos (66,6%). En relación a la diferencia de goles, los azules registran +6, y los de Independencia +4".

E incluso, en el documento incluyen el Fair Play y le recuerdan a la directiva la clasificación de La Roja Sub 17 a los octavos de final del Mundial de . “Unión Española tiene 15 amarillas y 2 rojas, mientras que Universidad de Chile tiene 16 amarillas y una roja”.

Finalmente, la misiva cierra: “En conclusión, se solicita al directorio de la Federación de Fútbol de Chile decidir y establecer que el cupo ‘Chile 4’ para la Copa Libertadores 2020, que se asigna en función de los resultados de la Copa Chile, corresponde al club Universidad de Chile”, concluyen.