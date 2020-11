Una victoria de oro: Atlético Nacional dio el golpe en el Pascual Guerrero

No fue un buen resultado, fue un resultadazo el que obtuvo en su visita al por el partido de ida de los Cuartos de Final de la Liga. Un triunfo que lo tiene con amplias posibilidades de llegar a la Semifinal después de un semestre caótico.

Todo el alboroto que hubo en la previa por la situación de Andrade y Barrera se quedó allá, en la previa. En la cancha se vieron dos equipos irregulares, de poca constancia, pero con evidente ánimo de quedarse con la victoria por lo que implica ganar un clásico a esta altura.

Si bien América se quedó con 10 temprano en el partido, nunca se vio superado por el Verde. Al equipo de Restrepo le costó generar juego, llegar al área, abrir las bandas y hacerse fuerte en campo rival, algo que América intentó hacer por algunos momentos, desaprovechando la oportunidad de explotar una defensa verde remendada y llena de juveniles.

Fue ahí donde pecó Juan Cruz Real, al no encontrar variantes para atacar y depender en gran parte de lo que Duván Vergara pudiera hacer. Caso contrario a Restrepo, que sostuvo una base y con un esquema diferente al que Osorio se acostumbró, pudo encontrar el camino al triunfo.

