Una leyenda francesa explota contra De Ligt: "Me dan ganas de vomitar"

Dugarry defiende al PSG, le felicita por no ficharle y carga duramente contra el defensor holandés

Un ex barcelonista ilustre, el francés Christophe Dugarry, en declaraciones a RMC Sport, fue bastante explícito al expresar lo que piensa de Matthijs De Ligt. Entre otras cosas, acusó al neerlandñes de anteponer excesivamente la parte financiera de la deportiva: "¿Cuál es la idea? ¿Qué está pasando en tu cabeza? Tienes 19 años. ¿12, 13, 14 o 15 millones de euros? En algún momento, ¿qué cambia? Tendrá un coche más, 50 m² más en el apartamento, 10 metros más para su barco... Si es una opción puramente financiera, paro, que me dan ganas de vomitar. (...) De Ligt, él es excelente, es muy bueno. Pero con una mentalidad como esa, no durará, no es posible ", sentenció.

El ex jugador frances, Campeón del Mundo en 1998 con "les bleus", cargó contra De Ligt y defendió a los responsables del por no fichar al defensa holandés: "Felicito al presidente del PSG, felicito a Leonardo, felicito a los que toman las decisiones. Estoy cansado de este nuevo fútbol. Pero De Ligt, mi 'polluelo', en un momento o en otro, te comprometes con un proyecto con el PSG. Aún no has comenzado a comprometerte con este proyecto y ya piensas en dos puertas (la de entrada y la de salida). ¡No en una! ¡Quiere dos!".

De Ligt era una prioridad para el PSG y parecía tener un acuerdo económico, pero al parecer, según la versión de RMC Sport, todo acabó truncándose porque su representante pidió incluir en el contrato una cláusula de rescisión, una figura que en no está permitida.