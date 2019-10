Una estupidez que quería escribir sobre la selección española

Hace meses que quería escribir esta estupidez respecto a la selección española. Y por desgracia para ustedes, queridos lectores, hoy es el día. Verán, aquella fue inolvidable. No tenía pegada, pero gobernaba el devenir de los partidos a golpe de posesiones eternas que servían para atacar y para defender, acomplejando a sus rivales. Aquella selección fue la conjunción astral más perfecta del talento patrio con botas. Xavi Hernández, Iniesta, Villa, Torres, Ramos, Puyol, Piqué, Busquets, Alonso y Casillas, entre otros, conformaron una de las mejores selecciones de la historia de este deporte. No les quitaban la pelota ni a tiros. En lo tangible, su legado dejó un Mundial y dos Eurocopas. En lo intangible, un caramelo envenenado para los que estaban por llegar al combinado nacional: un fútbol de fantasía, maravilloso, imposible de igualar. Ese y no otro ha sido el gran problema para orquestar una transición que se profetizó como dulce y que, con el pasar de los años y los torneos, está siendo demasiado amarga. Primero, porque España se ha recostado en su pasado como si fuera un sofá, en vez de usarlo como trampolín al futuro. Segundo, porque España lleva más de un lustro empeñada en mirarse al espejo, como si el tiempo no pasase y los nuestros quisieran engañarse a sí mismos pensando que siguen siendo los más guapos del mundo, cuando hace años que, a pesar del humo periodístico, ya no lo son.

Aquella España bordaba el fútbol. Siempre permanecerá en el recuerdo. Y sin embargo, la actual sigue empeñada en chocar, una y otra vez, contra la sombra demasiado alargada de un recuerdo perfecto. Y eso sólo puede provocar frustración. Esta España nunca jugará de aquella manera tan pluscuamperfecta. Nadie puede exigirle perfección, pero sí buscar acercarse a ella. Y nadie puede pedirle a estos jugadores que ganen lo que los otros, pero sí aprender de cómo surgió aquel equipo. Aquellos jugadores surgieron de la desconfianza más brutal, del debate de todo a cien, del palo indiscriminado y de un clima donde nadie daba un duro por ellos. Esa selección rebosaba talento, pero se engendró en la dificultad, en la unidad del grupo después de haber asumido y procesado una serie de ataques, burlas y palos. La fuerza de aquella selección nació en el carácter de Luis, al que los periodistas convertimos en un saco de boxeo diario. Aquel tipo, a base de encajar hostias mediáticas, de todos los colores y sabores, pasó a ser referente y autoridad moral para el grupo. Y así, aquellos jugadores que no sentían la selección como un premio, sino como un marrón, lograron soltarse, ser ellos mismos y jugar como sabían. Después llegaron los triunfos, los trofeos y por supuesto, los halagos de los que presumen de bandera en la victoria pero no en la derrota. Nadie pasó factura, todos fueron amables y se vivieron días de vino y rosas. Fue tanta la gloria de aquella España que hoy, casi una década después, los aficionados, los periodistas e incluso los jugadores siguen empeñados en mirarse al espejo para preguntarse si siguen siendo los más guapos. No. Ya no lo sois. Y ahora, quizá, sólo quizá, podríais ser otra cosa. Podríamos empezar a pensar cómo surgió aquel equipo maravilloso de España. O quizá, quién sabe, podríamos pensar en Ricky Rubio.

Hace días, la selección española de baloncesto - clasificada porque los no habituales ganaron haciendo un servicio impagable-, compareció en la Copa del Mundo con un grupo trufado de bajas, al que la crítica especializada concedía cero oportunidades de campeonar. Y sin embargo, España fue campeona. Apeló a los valores reconocibles universales de cualquier equipo: coraje, sacrificio y trabajo. Hombres, no nombres. Y cuando el campeonato quiso darse cuenta, cuando descubrimos que la mejor de la historia era menos que la peor España de la historia, Ricky Rubio, que ya no es aquel talento precoz que deslumbraba quinceañeras y logró impulsar aquello de que “dormir es de cobardes”, nos devolvió a la tierra con un mensaje muy didáctico: “Never too high, never too low”. Resulta increíble comprobar que la selección española de fútbol sigue atrapada en su bucle eterno de insatisfacción, en su continuo debatir sobre la nada, en su aburrimiento constante y en su descacharrante costumbre de mirarse al espejo para sorprenderse cuando el reflejo le dice que ya no es la más guapa del mundo. Dejen de buscar culpables. Menos debates y más Ricky Rubio. Menos fustigarse con el pasado y más vivir del presente. El fútbol no tiene memoria. Formen un equipo de hombres, no de nombres, disfruten de lo que hacen y den lo mejor que tengan. Y ganen o pierdan, grábense el discurso corto y en vena de Ricky: “Never too high, never too low”.

Rubén Uría