Una ayuda más para Maradona: Gimnasia contrató un parapsicólogo para salvarse del descenso

ALEJANDRO PAGNI/AFP via Getty Images

Un especialista en "Ciencias Ocultas y Paranormales" trabaja en la limpieza del Estadio del Bosque y reconoció una pesada carga negativa.

Gimnasia necesita un milagro "maradoniano" para salvarse del descenso. Aunque aún tiene 48 puntos por delante y se encuentra a ocho de , el último que hoy se mantendría en la Superliga, la tarea para Diego es más que complicada y, por esa razón, el club (no el entrenador) fue en busca de una ayuda superior y contrató un "experto en Ciencias Ocultas y Paranormales".

Alejandro Morgan comenzó a colaborar con el Tripero antes del partido ante , justamente el primer triunfo de la era del 10. En aquel caso lo hizo "a distancia" y no fue llamado hasta principios de este año, cuando pasó una noche completa en el Estadio del Bosque para llevar a cabo la limpieza: "fui a limpiar el Bosque y encontré muchas energías del bajo astral, como si fueran muertos en el estadio y por la noche hice la limpieza más fuerte. A la mañana temprano vi una entidad atravesando el palco”, contó el parapsicólogo en el programa Cielosports, por FM Cielo de La Plata, señalando que el problema principal está en el campo de juego: "tenía un trabajo realizado que desmejoraba la calidad deportiva y afectaba energéticamente a los jugadores”, afirmó.

De acuerdo a otro testimonio que brindó a Infobae, dejó claro que “no soy ni brujo ni curandero, yo me concentro en la energía. Si Gimnasia gana es por Maradona y por los jugadores. Yo no tengo ningún mérito, solo aporto mi granito de luz para dar buena energía", además de admitir que hizo trabajos similares con River en la época de Ramón Díaz, con Racing y .

Este sábado, el Lobo se jugará una verdadera final en el "limpio" Estadio Juan Carmelo Zerillo ante Patronato, al que podría superar en los promedios por primera vez en la temporada si derrota. Y de ocurrir esto, cada vez serán más quienes crean en Morgan y no revienten.