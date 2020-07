Un Sevilla de Champions, una opción de que seduce a Gotze

El alemán puede elegir equipo como agente libre y priorizará recalar en un equipo que juegue la próxima temporada la Liga de Campeones.

Mario Gotze se ha convertido en una de las gangas del mercado de fichajes. El centrocampista alemán ha acabado su contrato con el y actualmente es agente libre y podrá marcharse al equipo que escoja para continuar su carrera.

Según Sky Alemania, uno de esos clubes que quiere fichar al ex del BVB a coste cero es el , que ya se habría movido para tratar de convencer al futbolista. No obstante, la operación de fichar a Gotze no es sencilla y para recalar en Nervión tendría que rebajarse su sueldo de 7 millones de euros. Aún así para colmar sus aspiraciones salariales existen fórmulas económicas como incluir una prima de fichaje que se sume a la ficha anual durante los años de duración del contrato.

No obstante, el Sevilla tiene, según ha podido saber Goal, un as en la manga para convencer a Gotze. El internacional alemán prioriza jugar la la próxima temporada y eso no se lo ofrecen otros equipos que han preguntado por él como la y el Mónaco y sí el club de Nervión, que hace sólo unos días confirmó su presencia en la próxima edición de la máxima competición continental.

Además, Gotze busca un destino donde relanzar su carrera. A sus 28 años, el futbolista que marcara el gol de la victoria alemana en el Mundial de 2014 necesita un equipo que le ofrezca continuidad para recuperar su mejor versión tras un problema metabólico que frenó su meteórica carrera.