Un Real Madrid muy ‘gallito’ para volver a ser campeón

Con Zidane, Benzema y Varane ya en nómina, asoman ganadores del Mundial con Francia como Mbappé o Pogba, un fichaje especialmente atractivo

OPINIÓN

Renovarse o morir. El sabe ya que tiene que agitar el vestuario si quiere volver a la senda de los triunfos. Gestionar las derrotas es doloroso, pero gestionar las victorias es espinoso. Delicado. Y después de que las tres pospusieran cambios aún más profundos en la plantilla, este verano es el momento de acometer la reforma del vestuario por fin. Afortunadamente para los blancos, los recientes triunfos hacen del suyo un plantel apetecible para media Europa. Jugadores como Isco, Marcelo o Gareth Bale habrán podido devaluarse en esta última temporada, cierto, pero es obvio que el valor medio de cada jugador y de la plantilla en general es hoy más alto que en 2015: Varane, Kroos, Keylor Navas, etcétera. Lo que –unido a que los últimos años han podido hacer buena bolsa- permitirá a los blancos poder reforzarse en condiciones este verano en el intercambio de cromos.

Y curiosamente, con un espejo en el que mirarse: . Y más concretamente, la selección gala campeona del mundo. Ahí está Raphael Varane, un jugador que Zidane quiere mantener a toda costa. Ahí también está Paul Pogba, un jugador muy apetecible que podría salir del . Y, cómo no, Kylian Mbappé. El objeto de deseo de cualquier equipo en Europa, aunque sus opciones de abandonar el son casi utópicas en el presente verano. Con el campeón galo por excelencia en el banquillo, Zidane, más un Benzema líder en la línea de vanguardia, asoma un Real Madrid muy ‘gallito’ para el futuro más cercano. Jugadores que han pasado (o están) por la como Neymar o Hazard completarían esta agenda merengue con tintes en azul, blanco y rojo. No tiene mala pinta, ni mucho menos.

Particularmente, me parece especialmente atractiva la inclusión de Pogba entre los candidatos a reforzar el Real Madrid. Un jugador seguido desde hace tiempo, y muy bien valorado, pero que hacía mucho que no sonaba para los blancos. No tengo duda: el Pogba mediático debe ser realmente fructífero para cualquier club o marca, pero el Pogba futbolista es tremendamente rentable. Un jugador innatamente todoterreno, y no dicho por la necesidad de etiquetar jugadores -normalmente de manera errática-, sino porque realmente es capaz de atacar, de defender, de tocar el balón, de destruir el juego, de empujar, pero también de inventar. Hace de todo, y lo hace bien. Su reputación en redes sociales así como su precio de salida de la le preceden, e incluso eclipsan sus cualidades futbolísticas. Que son muchas. Le daría un salto de calidad seguro a la medular del Real Madrid. Después de y de , podría ser el particular El Dorado para su ya madura carrera.