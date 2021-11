Un problema mayúsculo: Colombia y un ataque con potencial, pero sin argumentos

La era Rueda parece tambalear en su misión de encaminar a Colombia rumbo a Qatar 2022, a pesar de haber recibido un equipo sin una idea clara de juego y en inminente riesgo de perderse la próxima cita mundialista, el estratega vallecaucano ha conseguido sumar lo suficiente para mantener viva la ilusión.

Con una apretada agenda de trabajo, Rueda ha apelado a llamar a los jugadores que están en su mejor momento, con lo que ha conseguido recambio en ciertas posiciones, que antes parecían tener pocas opciones para ser ocupadas, destacándose una defensa que, apoyada en la titánica labor de David Ospina, ha logrado sacar el arco en cero en partidos que pudieron haber terminado en derrota.

En contraste con lo anterior, preocupan las tareas ofensivas, donde nombre por nombre, Colombia no debería sufrir, entendiendo que cuenta con nombres de talla mundial y con registros en sus clubes que deberían infundir respeto en las defensas rivales, sin embargo, el gol sigue siendo el gran déficit de la selección de Rueda.

A continuación, analizamos las variables que podrían complicar la tarea pendiente de Colombia, esa que parece poner en riesgo el tercer Mundial en línea.

¿FALTA TRABAJO TÁCTICO?

De poco parece servir que los atacantes lleguen con el mejor ritmo y nivel desde hace un tiempo, pues todo se va al traste cuando deben demostrar que la camiseta de la Selección no les pesa y que son capaces de marcar goles en momentos definitivos.

En varios partidos, jugadores como Borré y Roger se han visto sacrificados jugando en una posición que no les es natural y en la que se les ve claramente incomodos y perdidos por momentos, sin embargo, cuando se les da libertad de pisar el área y llevar la pelota cerca al arco, Colombia comienza a generar más acciones de peligro.

Si la idea de Rueda es formar con un solo delantero, entendiendo que el mediocampo está nutrido por el talento de Díaz, James y Cuadrado, es importante determinar si lo que se necesita es un despliegue físico importante para romper líneas y conseguir los goles, o tener un 9 de área que espere la pelota y no perdone a la hora de definir el mano a mano.

LA PRESIÓN CASTIGA LA MENTE

Goleadores en sus ligas, con unos números que rompen todos los registros y que les ponen en la élite de Europa, México y otros torneos, lejos de la Tricolor se logran consolidar como goleadores, a pesar de que enfrentar a rivales de alto calibre y muchas veces en condiciones climáticas extremas.

Llegan a vestir la camiseta de la Selección, para terminar siendo criticados por sus actuaciones, pues no logran consolidarse, a pesar de recibir, una y otra vez, la oportunidad perfecta para adueñarse de una posición muy codiciada en el equipo; parecen no lograr recuperarse de los golpes a la confianza que significan las muchas ocasiones claras en las que no han sabido resolver.

Jugadores como Duván, Borja y Muriel, tienen potencia, definición y aguante a la hora de recibir la pelota, argumentos importantes a la hora de pensar en lo física que se presentan las defensas rivales en cuanto a fortaleza y talla.

IMPROVISACIÓN Y SACRIFICIO

Fruto del déficit goleador de Colombia, Reinaldo Rueda parece caer en desesperación cuando los resultados no se inclinan a su favor en los 90 minutos, motivo por el cual se le ha visto improvisar al extremo en los minutos finales de los partidos, cuando vuelca al equipo al ataque ingresando hasta cuatro delanteros, estrategia que lejos de terminar con goles a favor, termina por hacer lucir mal a los implicados, sacrificandoles a la vista de la hinchada, que desespera al no ver una idea de juego clara.

Como ejemplo cabe resaltar a Falcao, uno de los líderes más respetados y queridos en la interna de la Tricolor, y que con su vasta experiencia y capacidad goleadora sería un aporte importante a la hora de liderar el ataque colombiano, pero también le han llovido las críticas a la hora de alinearlo como inicialista, exigiéndole al delantero su máxima capacidad física en los primeros minutos, cuando las defensas rivales están más fuertes y cuando más cuesta penetrar para buscar el arco rival, por lo que Radamel se convierte, cómo viene funcionando en su club, en una mejor opción para rematar los partidos, algo que no ha podido dimensionar el cuerpo técnico cafetero.

LA COMUNICACIÓN ES LA CLAVE

Para nadie es un secreto que, a pesar de la cantidad de partidos disputadooss, Colombia se encuentra en proceso de adaptación luego de una tormentosa era Queiroz; Reinaldo Rueda es reconocido por su gran disciplina a la hora de entrenar y por ser firme en sus decisiones para lo que él considera es mejor para el grupo.

La ansiedad parece pasarle una costosa factura a los atacantes, que parecen estáticos esperando la pelota, que poco se comunican y que se resignan de manera anticipada a su suerte, sin entender que a sus espaldas se encuentra todo un equipo dispuesto a ayudarles.

Ante Paraguay se vio a un James Rodríguez entregado y comprometido, pero también muy tímido a la hora de hablarle a sus compañeros y de pedir el apoyo del público, dando la impresión de que se está volviendo a ganar su lugar en el grupo, pidiendo a los de adelante que se comuniquen más, para saber en donde poner la pelota, algo vital dentro del terreno de juego y que no se veía antes del regreso del 10.