¡Un papelón insólito! San Lorenzo - Argentinos se retrasó una hora por problemas de indumentaria

El encuentro en el Nuevo Gasómetro no pudo comenzar a horario porque el Bicho llevó al Nuevo Gasómetro un uniforme diferente al acordado.

El fútbol argentino siempre tiene un nuevo papelón a mano para demostrar que, por más que cambien los nombres y se maquillen algunas cuestiones, la improvisación sigue siendo la norma. Lo sucedido este domingo en el Nuevo Gasómetro, donde el inicio del partido entre y Argentinos por la Copa Superliga se retrasó una hora por el color de los shorts y las medias del Bicho, así lo demuestra.

¿Qué pasó? Según había definido Superliga, el Ciclón debía disputar el partido de vuelta de los octavos de final del certamen con su vestimenta tradicional -camiseta azulgrana, short y medias azules-, mientras que el equipo de La Paternal tenía que jugar con su uniforme alternativo, completamente de blanco. Sin embargo, Argentinos sólo llevó al Nuevo Gasómetro su tercera indumentaria, completamente negra, que se confundía con los pantalones y las medias del local.

Según explicaron desde el Bicho, la ropa desginada por las autoridades no estaba a disposición porque está embalada para ser llevada a para el partido frente a Estudiantes de Mérida: tras el regreso al país luego de la suspensión del partido del pasado jueves, los paquetes no fueron desarmados porque el plantel volverá a subirse al avión este lunes. El problema, claro, fue que no avisaron esta situación con antelación y en San Lorenzo no tenían shorts y medias blancas para cambiar los suyos.

A partir de esta situación, el árbitro Pablo Echavarría no dio el visto bueno para que el partido comenzara. Así, se evaluaron distintas posibilidades -incluso, que el Ciclón le prestara medias blancas a su rival-, pero finalmente los utileros de Argentinos fueron hasta la sede del club y consiguieron pantalones rojos y medias blancas de las Divisiones Inferiores. Todo atado con alambre.